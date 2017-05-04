Самарские спортсмены завоевали 12 медалей на IX Всемирных ветеранских играх

В Новой Зеландии завершились IX Всемирные ветеранские игры. По итогам престижных международных соревнований спортсмены Самарской области завоевали 12 медалей: 6 золотых и 6 серебряных.

Всемирные ветеранские игры (World Masters Games) — крупнейшее мультиспортивное соревнование в мире среди ветеранов, которое проводится каждые четыре года. В нем могут принимать участие спортсмены различных возрастов, уровня подготовки и физического состояния. Минимальный возраст участников от 25 до 35 лет в зависимости от вида спорта.

IX Всемирные игры ветеранов спорта проходили с 21 по 30 апреля в Окленде (Новая Зеландия). Спортивная программа включала соревнования по 28 видам спорта (45 дисциплин). Число участников составило порядка 25000 спортсменов из свыше 100 стран (более 10000 — жители Новой Зеландии, около 7000 — из Австралии, около 500 — спортсмены РФ). В Играх принимала участие и команда Самарской области.

Николай Михайлов из Тольятти, один из старейших бегунов мира, завоевывал медали в каждом из пяти своих забегов. В активе 87-летнего спортсмена одна золотая и четыре серебряные награды. Стоит отметить, что поездка Николая Михайлова в Окленд осуществлялась при поддержке губернатора Самарской области Николая Меркушкина. "В Окленде нас принимали очень радушно. К нам подходили бывшие россияне, проживающие в Новой Зеландии, приглашали в гости, показывали достопримечательности. Даже встретился бывший житель города Куйбышева, — рассказал Николай Михайлов.

Другой тольяттинец, 76-летний Анатолий Онучин, отличился в спортивной ходьбе, взяв две золотые и одну серебряную медали. В кроссе на 8 километров по пересеченной местности он завоевал серебро.

41-летний бегун Павел Бубнов победил в спринтерском беге на 100 метров. Еще одно золото он получил в прыжках в длину. Галина Куликова выиграла золото в прыжках в высоту. В метании диска и толкании ядра у нее четвертое и пятое места. Вера Авилова осталась в шаге от медали в спортивной ходьбе.

"Ветеранская легкая атлетика в губернии находится на подъеме, число возрастных любителей бега и других легкоатлетических дисциплин неуклонно растет. Мы гордимся достижениями наших прославленных ветеранов Михайлова, Бубнова, Онучина, Куликовой!", — отметил президент Спортивного союза граждан старшего и среднего возраста Самарской области Сергей Кондратьев.

"От всей души поздравляю наших спортсменов с отличным результатом на IX Всемирных ветеранских играх. Они продемонстрировали высочайшее мастерство, волю к победе, выносливость. Каждая завоеванная ими медаль — настоящий подвиг. Такие люди — наша спортивная слава и гордость, пример для молодого поколения", — считает министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.