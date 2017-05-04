Самарские спортсмены завоевали 12 медалей на IX Всемирных ветеранских играх

В Новой Зеландии завершились IX Всемирные ветеранские игры. По итогам престижных международных соревнований спортсмены Самарской области завоевали 12 медалей: 6 золотых и 6 серебряных.
Всемирные ветеранские игры (World Masters Games) — крупнейшее мультиспортивное соревнование в мире среди ветеранов, которое проводится каждые четыре года. В нем могут принимать участие спортсмены различных возрастов, уровня подготовки и физического состояния. Минимальный возраст участников от 25 до 35 лет в зависимости от вида спорта.
IX Всемирные игры ветеранов спорта проходили с 21 по 30 апреля в Окленде (Новая Зеландия). Спортивная программа включала соревнования по 28 видам спорта (45 дисциплин). Число участников составило порядка 25000 спортсменов из свыше 100 стран (более 10000 — жители Новой Зеландии, около 7000 — из Австралии, около 500 — спортсмены РФ). В Играх принимала участие и команда Самарской области.
Николай Михайлов из Тольятти, один из старейших бегунов мира, завоевывал медали в каждом из пяти своих забегов. В активе 87-летнего спортсмена одна золотая и четыре серебряные награды. Стоит отметить, что поездка Николая Михайлова в Окленд осуществлялась при поддержке губернатора Самарской области Николая Меркушкина. "В Окленде нас принимали очень радушно. К нам подходили бывшие россияне, проживающие в Новой Зеландии, приглашали в гости, показывали достопримечательности. Даже встретился бывший житель города Куйбышева, — рассказал Николай Михайлов.
Другой тольяттинец, 76-летний Анатолий Онучин, отличился в спортивной ходьбе, взяв две золотые и одну серебряную медали. В кроссе на 8 километров по пересеченной местности он завоевал серебро.
41-летний бегун Павел Бубнов победил в спринтерском беге на 100 метров. Еще одно золото он получил в прыжках в длину. Галина Куликова выиграла золото в прыжках в высоту. В метании диска и толкании ядра у нее четвертое и пятое места. Вера Авилова осталась в шаге от медали в спортивной ходьбе.
"Ветеранская легкая атлетика в губернии находится на подъеме, число возрастных любителей бега и других легкоатлетических дисциплин неуклонно растет. Мы гордимся достижениями наших прославленных ветеранов Михайлова, Бубнова, Онучина, Куликовой!", — отметил президент Спортивного союза граждан старшего и среднего возраста Самарской области Сергей Кондратьев.
"От всей души поздравляю наших спортсменов с отличным результатом на IX Всемирных ветеранских играх. Они продемонстрировали высочайшее мастерство, волю к победе, выносливость. Каждая завоеванная ими медаль — настоящий подвиг. Такие люди — наша спортивная слава и гордость, пример для молодого поколения", — считает министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.