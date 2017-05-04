В Тольятти задержан подозреваемый в ограблениях состоятельных женщин

В среду, 3 мая, сотрудники полиции в Автозаводском районе Тольятти задержали 22-летнего местного жителя, которого подозревают в грабеже.
Преступление было совершено в конце 2016 г. около самарского ТЦ "Империя". Тогда около 15:30 он с приятелем похитил из Volkswagen женскую сумку с 200 тыс. руб. и документами на имя 35-летней самарчанки.
Также, по версии предварительного следствия, задержанный причастен к хищению сумки из салона Mercedes, припаркованного у ТЦ "Русь на Волге" на ул. Революционной. Это случилось 19 марта 2017 года. У коммерческого директора одной из тольяттинских фирм пропали мобильный телефон, 30 тыс. руб. и банковские карты.
Сейчас правоохранители "отрабатывают" криминальный дуэт на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным в Самаре и Автограде.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...