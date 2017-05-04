16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области откроется второй консультационный пункт Пенсионного фонда РФ Больше года многодетная семья, чей дом сгорел дотла, не может получить новое жилье Марина Антимонова: 90% льготников уже получают компенсации на оплату услуг ЖКХ по новым правилам Для льготников, не укладывающихся в 50 поездок, разработают адресные меры поддержки В Безенчуке нерадивая мамаша не кормила своих маленьких детей и била их за то, что просили еду

Соцподдержка Общество

В Самарской области откроется второй консультационный пункт Пенсионного фонда РФ

ТОЛЬЯТТИ. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати

12 мая 2017 года в Тольятти состоится официальное открытие консультационного пункта Пенсионного фонда РФ на площадке бюро МСЭ по адресу: Южное шоссе, 23, сообщает пресс-служба ведомства.

Первый в Самарской области консультационный пункт на базе бюро МСЭ был открыт 23 ноября 2016 года в Самаре. Ежедневно туда обращается от 20 до 40 граждан, имеющих право на пенсионное и (или) социальное обеспечение в связи с инвалидностью.

Это серьезная помощь для людей с ограниченными возможностями, теперь сразу после прохождения экспертизы они  могут реализовать свои права на пенсионное и социальное обеспечение.

Гражданин, получив справку МСЭ, может в консультационном пункте ПФР:

  • получить консультацию по вопросам пенсионного и социального обеспечения инвалидов;
  • зарегистрироваться на портале госуслуг;
  • воспользоваться электронными сервисами портала госуслуг;
  • воспользоваться электронными сервисами  сайта ПФР (подать заявление о назначении пенсии, о способе ее доставки, узнать о своих пенсионных правах и т. д.);
  • записаться на прием на конкретную дату и время в территориальное учреждение ПФР по месту жительства.

Техническое оснащение консультационного пункта позволяет воспользоваться электронными сервисами Пенсионного фонда РФ и портала госуслуг, а также, при необходимости, пройти регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) для работы с федеральными сервисами.

Площадка бюро МСЭ соответствует требованиям доступности для маломобильных категорий граждан - теперь для человека, оформляющего инвалидность, процедура получения государственных услуг упростилась, так как многие вопросы стало возможно решить в одном месте.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ксения Штефан 20 апреля 2017 13:08 Многодетная семья из Сергиевского района, потерявшая ребенка на пожаре, осталась без крыши над головой

Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора

Мария Денисова 20 апреля 2017 06:57 Многодетная семья из Сергиевского района, потерявшая ребенка на пожаре, осталась без крыши над головой

Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.

Тамара Никулина 10 февраля 2017 17:45 Коммунальщики готовы передавать минсоцу информацию для начисления льготникам компенсаций

Как можно оплатить э/оэнергию и холод.воду до 10 февр., если до сего врем.не принесли платеж. документы Самарагорэнергосбыта и Самарских коммунальных систем?Платежки СКС за декабрь 2016 принесли19 янв.

Павлов Иван 22 декабря 2016 11:02 "Рождественский караван Coca-Cola" приедет в Самару 24 декабря

Где наш Дед Мороз?

Лис Упоротый 25 марта 2016 12:15 Суд обязал мэрию Тольятти решить вопрос с коммуникациями к участкам для многодетных

Огласите размер платы за подключение.

Фото на сайте

Двадцать человек из сгоревшего дома остаются без жилья

Двадцать человек из сгоревшего дома остаются без жилья

"Самарский Стройфарфор" поощряет трудолюбивых и талантливых

"Самарский Стройфарфор" поощряет трудолюбивых и талантливых

В Крутых Ключах прошел грандиозный праздник, посвященный Дню защиты детей

В Крутых Ключах прошел грандиозный праздник, посвященный Дню защиты детей

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4