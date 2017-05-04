В Самарской области откроется второй консультационный пункт Пенсионного фонда РФ

12 мая 2017 года в Тольятти состоится официальное открытие консультационного пункта Пенсионного фонда РФ на площадке бюро МСЭ по адресу: Южное шоссе, 23, сообщает пресс-служба ведомства.

Первый в Самарской области консультационный пункт на базе бюро МСЭ был открыт 23 ноября 2016 года в Самаре. Ежедневно туда обращается от 20 до 40 граждан, имеющих право на пенсионное и (или) социальное обеспечение в связи с инвалидностью.

Это серьезная помощь для людей с ограниченными возможностями, теперь сразу после прохождения экспертизы они могут реализовать свои права на пенсионное и социальное обеспечение.

Гражданин, получив справку МСЭ, может в консультационном пункте ПФР:

получить консультацию по вопросам пенсионного и социального обеспечения инвалидов;

зарегистрироваться на портале госуслуг;

воспользоваться электронными сервисами портала госуслуг;

воспользоваться электронными сервисами сайта ПФР (подать заявление о назначении пенсии, о способе ее доставки, узнать о своих пенсионных правах и т. д.);

записаться на прием на конкретную дату и время в территориальное учреждение ПФР по месту жительства.

Техническое оснащение консультационного пункта позволяет воспользоваться электронными сервисами Пенсионного фонда РФ и портала госуслуг, а также, при необходимости, пройти регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) для работы с федеральными сервисами.

Площадка бюро МСЭ соответствует требованиям доступности для маломобильных категорий граждан - теперь для человека, оформляющего инвалидность, процедура получения государственных услуг упростилась, так как многие вопросы стало возможно решить в одном месте.