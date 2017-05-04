В Красном Яру экс-председателя СДНТ судят за мошенничество

В Красноярском райсуде рассматривается уголовное дело 70-летнего самарца Виктора Бурасова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

По версии предварительного следствия, подсудимый составил фиктивные документы и присвоил 7 соток земли, принадлежащих некой Смирновой. Потерпевшая узнала об этом, когда приехав к себе на дачу, но была оттуда изгнана новым владельцем. Женщина обратилась в полицию Красноярского района, где и было возбуждено уголовное дело.

С 2010, а по 2015 г. подсудимый председательствовал в СДНТ "Сокское-1" областной Федерации профсоюзов. В его обязанности входило оформление протокола собрания, который утверждался у нотариуса, а затем в налоговой службе; осуществление контроля за водой, освещением, уборкой мусора, состоянием дорог на территории СДНТ; контроль соблюдения пожарной безопасности, также подписание в составе членов правления заключения на предоставление земельных участков гражданам.

В СДНТ у Бурасова имелся дачный участок № 147, но в 2015 г. появился еще один под номером 166 Б. Как показал подсудимый, этим участком никто не занимался, земля была в заброшенном состоянии, и он решил оформить его на себя, для чего составил соответствующие документы и уговорил членов правления подписать их.

По словам Бурасова, инцидент со Смирновой произошел потому, что она платила членские взносы в соседний СНТ "Металлург" и стояла в товариществе "Металлург", хотя земельный участок находился в границах территории СДНТ "Сокское-1".

Во время следствия присвоенные сотки оценены почти в 200 тыс. рублей. Но еще в 2015 г. Бурасов продал этот участок за 150 тыс. своей знакомой.

Подсудимый вину признал и раскаялся. Следующее заседание назначено на 18 мая.