В Красном Яру экс-председателя СДНТ судят за мошенничество

В Красноярском райсуде рассматривается уголовное дело 70-летнего самарца Виктора Бурасова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.
По версии предварительного следствия, подсудимый составил фиктивные документы и присвоил 7 соток земли, принадлежащих некой Смирновой. Потерпевшая узнала об этом, когда приехав к себе на дачу, но была оттуда изгнана новым владельцем. Женщина обратилась в полицию Красноярского района, где и было возбуждено уголовное дело.
С 2010, а по 2015 г. подсудимый председательствовал в СДНТ "Сокское-1" областной Федерации профсоюзов. В его обязанности входило оформление протокола собрания, который утверждался у нотариуса, а затем в налоговой службе; осуществление контроля за водой, освещением, уборкой мусора, состоянием дорог на территории СДНТ; контроль соблюдения пожарной безопасности, также подписание в составе членов правления заключения на предоставление земельных участков гражданам.
В СДНТ у Бурасова имелся дачный участок № 147, но в 2015 г. появился еще один под номером 166 Б. Как показал подсудимый, этим участком никто не занимался, земля была в заброшенном состоянии, и он решил оформить его на себя, для чего составил соответствующие документы и уговорил членов правления подписать их.
По словам Бурасова, инцидент со Смирновой произошел потому, что она платила членские взносы в соседний СНТ "Металлург" и стояла в товариществе "Металлург", хотя земельный участок находился в границах территории СДНТ "Сокское-1".
Во время следствия присвоенные сотки оценены почти в 200 тыс. рублей. Но еще в 2015 г. Бурасов продал этот участок за 150 тыс. своей знакомой.
Подсудимый вину признал и раскаялся. Следующее заседание назначено на 18 мая.
Последние комментарии
Поздравляю Военно Воздушные Силы с избавлением от такого "героя России". Жаль, конечно, что не всех его "друзей" скрутили. Статус офицера российской армии для меня останется в памяти, как синоним таким словам, как коррупция и жадность.
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????