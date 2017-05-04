В Новокуйбышевске предприниматель заплатит 500 тыс. руб. за попытку дать взятку полицейскому

Федеральный судья Светлана Думан вынесла приговор 25-летнему самарскому предпринимателю Дмитрию Майорову, которого признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу.

По версии предварительного следствия, 11 февраля 2017 г. Майоров, чтобы избежать ответственности за реализацию табачной продукции для кальяна в магазине "Черника" без соответствующих разрешительных документов и вернуть ранее изъятый товар, в служебном кабинете ОВД по Новокуйбышевску предложил сотруднику полиции 50 тыс. рублей.

Подсудимый с обвинением полностью согласился и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

Суд с учетом мнения гособвинителя назначил Майорову два года лишения свободы условно со штрафом 500 тыс. рублей.