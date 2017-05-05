16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С 10 мая в Самаре запретят остановку на участках улиц Полевой и Галактионовской На ремонт улично-дорожной сети в Суходоле Сергиевского района выделят 26,2 млн рублей Фрунзенский мост "поехал" в сторону Самары "Самаратрансстрой" выложит плиткой тротуары вокруг "Захара" и "Звезды" Вместо старого бортового ограждения на Ново-Садовой установят оцинкованные конструкции

Дорожное строительство Транспорт и связь

С 10 мая в Самаре запретят остановку на участках улиц Полевой и Галактионовской

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 84
Версия для печати

В Самаре на участках улиц Полевой и Галактионовской запретят остановку транспорта. Мера будет введена для проведения капремонта дорог на этих улицах, сообщили в подрядной организации ООО "Самарадорстрой".

Знаки "остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" на ул. Полевой с 10 мая появятся на участке от ул. Арцыбушевской до ул. Мичурина, с 25 мая они переместятся на участок от пр. Ленина до ул. Арцыбушевской, с 1 июня — от ул. Самарской до пр. Ленина, с 10 по 30 июня — от ул. Молодогвардейской до ул. Самарской.

На ул. Галактионовской действие знаков с 10 мая будет распространяться на участок от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, с 23 мая - от ул. Вилоновской до Ульяновской, с 1 июня - от ул. Ульяновской до Студенческого переулка, с 12 июня - от Студенческого переулка до ул. Ярмарочной, с 22 июня - от ул. Ярмарочной до ул. Маяковского, с 1 июля - от ул. Маяковского до ул. Чкалова, с 10 по 20 июля - от ул. Чкалова до ул. Полевой.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Меломан 27 апреля 2017 10:13 Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 15:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 18:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

+++ +++ 26 августа 2016 17:55 Ремонт ул. Мичурина может начаться в 2017 году

Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста начали надвижку пролетного строения

Строители Фрунзенского моста начали надвижку пролетного строения

Станция метро "Алабинская" может быть запущена по постоянной схеме к концу 2018 г.

Станция метро "Алабинская" может быть запущена по постоянной схеме к концу 2018 г.

Тоннель под Кировским кольцом

Тоннель под Кировским кольцом

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4