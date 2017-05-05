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В Самарской области появится новая епархия

МОСКВА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Священный Синод Русской православной церкви постановил образовать в административных границах Сызранского, Октябрьского, Жигулевского городских округов, а также Сызранского, Шигонского и правобережной части Ставропольского районов Самарской области — Сызранскую епархию, выделив ее из состава Самарской епархии, сообщает pravmir.ru.

Соответствующее решение было принято на заседании высшего органа управления РПЦ, прошедшем в четверг, 4 мая, в Даниловом монастыре в Москве.

Выслушав рапорт митрополита Самарского и Сызранского Сергия, Священный Синод постановил:

  • оставить в канонической юрисдикции Самарской епархии Свято-Богородичный Казанский монастырь с. Винновка Ставропольского района и при нем духовно-просветительский центр Самарской митрополии;
  • правящему архиерею Самарской епархии иметь титул "Самарский и Тольяттинский";
  • правящему архиерею Сызранской епархии иметь титул "Сызранский и Жигулевский";
  • преосвященным Сызранским и Жигулевским быть епископу Жигулевскому Фоме, викарию Самарской епархии;
  • включить Сызранскую епархию в состав Самарской митрополии.

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