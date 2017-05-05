В Самарской области появится новая епархия

Священный Синод Русской православной церкви постановил образовать в административных границах Сызранского, Октябрьского, Жигулевского городских округов, а также Сызранского, Шигонского и правобережной части Ставропольского районов Самарской области — Сызранскую епархию, выделив ее из состава Самарской епархии, сообщает pravmir.ru.

Соответствующее решение было принято на заседании высшего органа управления РПЦ, прошедшем в четверг, 4 мая, в Даниловом монастыре в Москве.

Выслушав рапорт митрополита Самарского и Сызранского Сергия, Священный Синод постановил: