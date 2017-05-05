В Самарской области появится новая епархия

Священный Синод Русской православной церкви постановил образовать в административных границах Сызранского, Октябрьского, Жигулевского городских округов, а также Сызранского, Шигонского и правобережной части Ставропольского районов Самарской области — Сызранскую епархию, выделив ее из состава Самарской епархии, сообщает pravmir.ru.
Соответствующее решение было принято на заседании высшего органа управления РПЦ, прошедшем в четверг, 4 мая, в Даниловом монастыре в Москве.
Выслушав рапорт митрополита Самарского и Сызранского Сергия, Священный Синод постановил:
- оставить в канонической юрисдикции Самарской епархии Свято-Богородичный Казанский монастырь с. Винновка Ставропольского района и при нем духовно-просветительский центр Самарской митрополии;
- правящему архиерею Самарской епархии иметь титул "Самарский и Тольяттинский";
- правящему архиерею Сызранской епархии иметь титул "Сызранский и Жигулевский";
- преосвященным Сызранским и Жигулевским быть епископу Жигулевскому Фоме, викарию Самарской епархии;
- включить Сызранскую епархию в состав Самарской митрополии.
Последние комментарии
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.
Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.
Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?
Отлично молодцы А наших в прорубь не пустили (((