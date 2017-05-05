16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре рассмотрят дело омского наркомана, взявшего в заложники девочку Приговор гендиректору "Монтэка" Бочеровой вступил в силу Соорганизатора несогласованного марша Максима Федорова суд оштрафовал на 30 тыс. рублей 53 года заключения запросило гособвинение оставшимся участникам банды Потапова и заказчикам Экс-адвоката посадили на пять лет из-за "земельных войн" самарских бизнесменов

Суды Происшествия

В Самаре рассмотрят дело омского наркомана, взявшего в заложники девочку

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 6
Версия для печати

Уголовное дело неоднократно судимого жителя Омской области Евгения Завагина, который 1 февраля в Омске взял в заложники 13-летнюю девочку, будет рассмотрено в Приволжском окружном военном суде в Самаре, сообщила ТАСС старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова.

"Уголовные дела по захвату заложников рассматриваются военными судами. Омский регион относится к Приволжскому окружному военному суду, в который это дело и направлено сегодня для рассмотрения по существу", — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что 41-летний Завагин обвиняется в нарушении неприкосновенности жилища и в захвате и удержании с помощью оружия в качестве заложника заведомо несовершеннолетнего. За инкриминируемые ему преступления предусмотрено наказание от шести до 15 лет лишения свободы.

Около 10:00 по местному времени (7:00 мск) 1 февраля мужчина зашел в частный дом, дверь которого была открыта. Там, угрожая школьнице ножом, он требовал передать ему дозу героина. Сотрудники УМВД России по Омской области и Росгвардии обезвредили и задержали преступника. Девочка серьезно не пострадала, врачи обнаружили у нее поверхностную резаную рану на спине и многочисленные царапины на груди и шее.

Завагин в ходе расследования дал признательные показания. Проведенные экспертизы показали, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, однако осознавал свои действия.

Следствие установило, что мужчина после освобождения в 2011 г. из мест лишения свободы проживал в с. Надеждино Омской области. 31 января он приехал в Омск и заселился в одну из гостиниц, расположенных рядом с домом потерпевших. На следующий день, находясь в состоянии наркотического опьянения, мужчина вылез из окна гостиничного номера на втором этаже, после чего зашел в первый попавшийся дом, где и захватил в заложники девочку. В номере мужчины были обнаружены бутылки с алкоголем и шприц с наркотическим веществом.

Гид потребителя

Последние комментарии

Влад Юзбеков 02 мая 2017 23:07 Экс-начальник СВВАУЛ Герой России Николай Ярцев не смог добиться отмены приговора

Поздравляю Военно Воздушные Силы с избавлением от такого "героя России". Жаль, конечно, что не всех его "друзей" скрутили. Статус офицера российской армии для меня останется в памяти, как синоним таким словам, как коррупция и жадность.

Мелина Ч. 16 апреля 2017 20:56 Начался суд по делу о предложении посредничества в передаче взятки судье президиума ВС РФ

С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.

Аристарх Андреев 23 марта 2017 09:25 Житель Похвистневского района убил мужчину, собиравшего без разрешения вишню в его саду

поспели вишни в саду у дяди Вани....

Александр Иванов 17 марта 2017 10:24 Самарец подпал под суд за публикации в социальных сетях

В России можно оскорблять только русских!

Владимир Азраков 09 февраля 2017 14:22 Суд не увидел вины полицейского, не остановившего жестокую расправу

Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4