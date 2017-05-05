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Экология Общество

С обочины дороги под Тольятти после вмешательства прокуратуры убрали более 80 кубометров мусора

ТОЛЬЯТТИ. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С обочины дороги между селами Ягодное и Подстепновка в Ставропольском районе после вмешательства Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры убрали более 80 кубометров мусора, сообщает ведомство.

С жалобой на обилие мусора на личном приеме и. о. Самарского межрайонного природоохранного прокурора в марте обратились жители района.

При проведении выездной проверки прокурорские работники выявили семь мест незаконного складирования отходов вдоль.

12 апреля было внесено представление в адрес министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области, в рамках рассмотрения которого весь мусор был убран.

Примечательно, что по фото из пресс-релиза можно сделать вывод, что обочина захламлена бытовым мусором, который очевидно выбрасывали местные жители.

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