Екатерина Кузьмичева: "Информация о результатах работы федеральных ведомств необходима депутатам для работы с населением"

В Госдуму внесен законопроект о повышении статуса депутатов и сенаторов при общении с чиновниками. Авторы инициативы — спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

По словам разработчиков, изменённый закон позволит более эффективно отстаивать интересы граждан. В частности, речь идет о "праве на прием в первоочередном порядке должностными лицами". Вместе с тем законопроект наделяет областные парламенты правом приглашать и заслушивать на своих заседаниях руководителей территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти с информацией о результатах работы. "Это положительно скажется и на управлении страной в целом, поскольку основная практическая работа по реализации намеченного происходит именно в регионах. Закон даст в руки региональных парламентариев инструмент влияния на этот процесс", — отметила Валентина Матвиенко.

"Предложенные изменения определяют областным парламентам возможность использовать в своей работе актуальную, достоверную информацию о социально-экономическом положении в регионе. По приглашению депутатов руководители территориальных подразделений федеральных ведомств будут рассказывать о результатах работы и отвечать на вопросы. Касается это всех подразделений: и налоговых органов, и пенсионного фонда, Роспотребнадзора и остальных. Нас интересуют свежие данные, цифры, аналитика, также информация о возможных социальных угрозах для оперативного реагирования и принятия необходимых решений. Информация о результатах работы федеральных ведомств необходима нам для работы с населением и разъяснения многих социальных-экономических процессов, происходящих в стране", — прокомментировала первый заместитель председателя Самарской губернской думы, секретарь реготделения "Единой России" Екатерина Кузьмичева.