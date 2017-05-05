В водоеме в Куйбышевском районе Самары обнаружено тело мужчины

В четверг, 4 мая, в одиннадцатом часу вечера, по предварительным данным, в водоеме за одним из домов по ул. Красный Кряжок в Куйбышевском районе Самары обнаружено тело мужчины в возрасте около 78 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительным данным мужчина мог утонуть.
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Поздравляю Военно Воздушные Силы с избавлением от такого "героя России". Жаль, конечно, что не всех его "друзей" скрутили. Статус офицера российской армии для меня останется в памяти, как синоним таким словам, как коррупция и жадность.
А на какие шиши этот скромный гос.служащий прикупил свои 5 комнат, явно не в хрущевке?
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
вытаскивайте их оттуда быстрее, эта часть ливии без цивилизованных законов, живут по шариату..
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!