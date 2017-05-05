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Происшествия

В водоеме в Куйбышевском районе Самары обнаружено тело мужчины

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 мая, в одиннадцатом часу вечера, по предварительным данным, в водоеме за одним из домов по ул. Красный Кряжок в Куйбышевском районе Самары обнаружено тело мужчины в возрасте около 78 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительным данным мужчина мог утонуть.

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