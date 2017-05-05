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Дорожное строительство Транспорт и связь

Минтранс рассылает самарцам уведомления о расселении домов для строительства магистрали "Центральная"

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Жители Самары, которые имеют недвижимость в границах будущей магистрали "Центральной", в этом году начали получать от минтранса уведомления, пишет sgpress.ru.

"Министерство ведет подготовку территории к строительству, осуществляется выкуп земельных участков согласно установленной законом процедуре. Эту работу планируется завершить до конца года", — рассказали представители министерства транспорта.

Помимо большого количества гаражей, в зону строительства "Центральной" попадают и жилые строения, которые будут сносить. В частности, в феврале этого года уведомления о расселении получили самарцы, проживающие в домах № 11 по Коломенскому переулку и № 160 по пр. Кирова. Здания находятся в районе пересечения пр. Кирова и пр. Карла Маркса.

В министерстве транспорта уточнили, что собственники недвижимости будут получать компенсации. Их величина устанавливается на основании отчета об оценке рыночной стоимости и с учетом понесенных собственниками убытков. Например, за двухкомнатную квартиру в доме № 11 на Коломенском переулке и понесенный при переселении ущерб жителям предложили почти 2,6 млн рублей.

В случае если владелец недвижимости будет несогласен с предлагаемой ему суммой компенсации, он может оспорить ее в суде.

Напомним, министерство транспорта Самарской области разрабатывает проект по строительству проспекта Карла Маркса. Общая протяженность проектируемого участка составляет 19 километров. Стоимость строительства новой автодороги предварительно оценивают в 9,9 млрд рублей.

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