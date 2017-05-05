Минтранс рассылает самарцам уведомления о расселении домов для строительства магистрали "Центральная"

Жители Самары, которые имеют недвижимость в границах будущей магистрали "Центральной", в этом году начали получать от минтранса уведомления, пишет sgpress.ru.
"Министерство ведет подготовку территории к строительству, осуществляется выкуп земельных участков согласно установленной законом процедуре. Эту работу планируется завершить до конца года", — рассказали представители министерства транспорта.
Помимо большого количества гаражей, в зону строительства "Центральной" попадают и жилые строения, которые будут сносить. В частности, в феврале этого года уведомления о расселении получили самарцы, проживающие в домах № 11 по Коломенскому переулку и № 160 по пр. Кирова. Здания находятся в районе пересечения пр. Кирова и пр. Карла Маркса.
В министерстве транспорта уточнили, что собственники недвижимости будут получать компенсации. Их величина устанавливается на основании отчета об оценке рыночной стоимости и с учетом понесенных собственниками убытков. Например, за двухкомнатную квартиру в доме № 11 на Коломенском переулке и понесенный при переселении ущерб жителям предложили почти 2,6 млн рублей.
В случае если владелец недвижимости будет несогласен с предлагаемой ему суммой компенсации, он может оспорить ее в суде.
Напомним, министерство транспорта Самарской области разрабатывает проект по строительству проспекта Карла Маркса. Общая протяженность проектируемого участка составляет 19 километров. Стоимость строительства новой автодороги предварительно оценивают в 9,9 млрд рублей.
Последние комментарии
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?