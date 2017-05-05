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Музыка Культура

Три школьницы из Самарской области поборются за право спеть на детском "Евровидении"

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Три школьницы из Самарской области получат возможность побороться за право представлять Россию на детском "Евровидении" 2017 года.

В числе 19 финалистов национального этапа конкурса оказались самарчанка Полина Терехова, а также две воспитанницы новокуйбышевского преподавателя Елены Казаковой - Виктория Бездомникова и Владлена Губарева. Правда, если Вика будет выступать за Новокуйбышевск, то Влада – за Санкт-Петербург, по месту своей прописки.

Финал российского этапа пройдет в Крыму, в детском лагере "Артек", а сам конкурс - в ноябре в столице Грузии - Тбилиси.

Напомним, в прошлом году за путевку на детское "Евровидение" боролась еще одна воспитанница Елены Казаковой - Милана Жарехина. Однако тогда юной исполнительнице не удалось пройти финал национального отбора.

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