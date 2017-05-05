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Футбол Спорт

В Самаре пройдет праздник "Футбол запасной столицы"

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 7 мая, на самарском стадионе "Локомотив" состоится городской спортивный праздник "Футбол запасной столицы", напоминают организаторы. Его центральным событием по традиции станет исторический матч команды Куйбышевской железной дороги и сборной авиакосмических предприятий. Увидеть спортивные баталии могут все желающие — весь день вход на стадион бесплатный.

"Праздник "Футбол запасной столицы" — безусловно, важное для нашего города мероприятие. Это не просто один футбольный матч,  это целое спортивное событие, которое направлено на популяризацию футбола, привлечение внимания к истории клуба "Крылья Советов" и самарского спорта. В этом году проект "Футбол запасной столицы" приобретает особую значимость, ведь 3 мая "Крылья Советов" празднуют свое 75-летие. Необходимо помнить прошлое, знать истоки и обстоятельства зарождения клуба, чтобы понимать его значимость для нашего региона", — говорит министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Спортивный праздник начнется утром с турнира по мини-футболу, в котором примут участие любительские команды предприятий и организаций города. Главный матч, в котором сыграют железнодорожники и "авиаторы", начнется в 13:00. В ходе этой встречи сборной ПАО "Кузнецов" и РКЦ "Прогресс" предстоит удержать переходящий кубок "запасной столицы", завоеванный в прошлом году. Напомним, что тогда игра завершилась со счетом 1:0 — впервые в пользу "авиаторов". В 2015-м, как и во время исторического матча 3 мая 1942 года, победа досталась железнодорожникам.

Во время праздника горожане смогут не только поболеть за любительские команды: для юных зрителей школа футбола "LIKE" проведет мастер-класс по набиванию мяча. А в перерыве между таймами главного матча участники праздника увидят показательные выступления команды по алтимат-фрисби "Самарские Рыси" и будут приглашены на мастер-класс по броскам летающего диска.

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