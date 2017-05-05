"Роснефть" зажгла "звезды" в Самаре

В Зональном этапе 7-го конкурса "Роснефть" зажигает звезды" приняли участие 328 представителей 20 дочерних обществ "Роснефти". Они соревновались в артистизме, умении петь и танцевать. Фестиваль завершился гала-концертом.

В командах дочерних обществ компании "Роснефть" собрались настоящие "звезды", чьи выступления надолго запомнятся и благодарным зрителям, и авторитетным представителям жюри. По традиции в состав жюри под председательством народного артиста России Левона Оганезова вошли известные российские деятели искусства — хореограф, художественный руководитель балета Street Jazz Сергей Мандрик, художественный руководитель — директор Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Елена Щербакова, театральный режиссер Кирилл Сбитнев, заслуженный артист, академик Академии циркового искусства Сергей Куклин, известный иллюстратор, член московского союза художников Наталья Леонова, популярный артист, музыкант Влад Топалов. Помимо конкурсной программы, Зональный этап фестиваля включает в себя мастер-классы от членов жюри для участников в различных номинациях.

Одним из фаворитов фестиваля стала Новокуйбышевская нефтехимическая компания. Во всех шести номинациях, где заявились представители АО "ННК", нефтехимики заняли призовые места.

Так, стала первой в номинации "Вокал. Эстрадный, 13-17 лет" дочь сотрудницы ННК Полина Калинина (на фото внизу в центре), исполнив песню My time. "Я очень волновалась, потому что на фестивале выступаешь за все большое предприятие, — рассказала Полина. — Я впервые участвовала в конкурсе такого масштаба и очень рада победе".

Вокально-инструментальный "Ансамбль скрипачей" в категории "13-17 лет" поразил жюри "Фантазией на тему песен Исаака Дунаевского", в номинации "Отражение" в той же возрастной группе первое место заняла фотография Валерии Родиной.

Также сотрудницы ННК получили второе место в номинации "Хореография. Эстрадный танец, 18 лет и старше".

А Наталья Воронина, ведущий юрисконсульт предприятия, вместе с Викторией Есаковой, заняли второе место, выступив на конкурсе с русской народной песней "Реченька". "Мы выбрали эту песню за ее напевность, лиричность, душевность, — рассказывает Наталья. — Сама я с детства мечтала петь, но профессионально вокалом никогда не занималась. Очень рада, что, работая на предприятии, я смогла воплотить свою мечту в реальность. Думаю, что такие праздники, как фестиваль "Роснефть" зажигает звезды", помогают нам всем ощутить свое единство, услышать друг друга, увидеть творческое начало, которое живет в каждом человеке".

Все самодеятельные артисты, получившие "Золотые тарелки" на Зональном этапе фестиваля, представят свои предприятия на Общероссийском этапе, который пройдет в Москве в начале сентября.