"Ростелеком" назначен единственным исполнителем работ по развитию электронного правительства

Распоряжением правительства РФ от 28 апреля 2017 г. № 812-р ПАО "Ростелеком" назначен единственным исполнителем по выполнению работ по развитию инфраструктуры электронного правительства, проводимых в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011–2020 годы)".
Документ опубликован на официальном портале правовой информации http://pravo.gov.ru/laws/acts/34/564950451088.html.
"Ростелеком" будет обеспечивать работу единого портала госуслуг, единой системы межведомственного электронного взаимодействия, единой системы нормативной справочной информации, единой системы идентификации и аутентификации. Действие предыдущего распоряжения правительства о единственном исполнителе этих работ завершилось в конце 2016 года.
Последние комментарии
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.