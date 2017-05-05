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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" назначен единственным исполнителем работ по развитию электронного правительства

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Распоряжением правительства РФ от 28 апреля 2017 г. № 812-р ПАО "Ростелеком" назначен единственным исполнителем по выполнению работ по развитию инфраструктуры электронного правительства, проводимых в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011–2020 годы)".

Документ опубликован на официальном портале правовой информации http://pravo.gov.ru/laws/acts/34/564950451088.html.

"Ростелеком" будет обеспечивать работу единого портала госуслуг, единой системы межведомственного электронного взаимодействия, единой системы нормативной справочной информации, единой системы идентификации и аутентификации. Действие предыдущего распоряжения правительства о единственном исполнителе этих работ завершилось в конце 2016 года.

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