Рособрнадзор лишил Самарский университет госаккредитации на магистратуру по экономике и управлению

Рособорнадзор на основании проведенной проверки лишил госаккредитации Самарский университет им. С. П. Королева на подготовку магистров по направлению "экономика и управление", сообщает пресс-служба ведомства.

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения.