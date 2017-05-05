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Михаил Бабич поздравил жителей округа с Днем Победы в Великой Отечественной войне

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 5 мая, в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, поздравил жителей округа с этим особым днем.

"Для нашего народа праздник 9 Мая — особый в истории. Это день национальной гордости за беспримерное мужество, несгибаемую волю и силу духа граждан великой страны. Семьдесят два года назад закончилась одна из самых жестоких и кровопролитных мировых войн. Мы склоняем головы в память о героях, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны и умерли от ран в эвакуационных госпиталях. Наша свобода и возможность трудиться, учиться, воспитывать детей, жить и любить — это исключительная заслуга защитников Родины в годы Великой Отечественной войны", - говорится в поздравлении полпреда.

"Мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности самоотверженным труженикам тыла и всем, кто возрождал разоренную войной страну, укреплял экономическую и военную мощь государства. Победы в мирное время озарены подвигами наших дедов и прадедов, и каждый из нас помнит своих героев, своих родных и близких. Эту память не смогут уничтожить те, кто пытается переписать славную историю страны, привнести новую трактовку событий войны или подвигов наших предков. На защиту исторической правды встал наш "Бессмертный полк" — непобедимая память народа", - отметил Михаил Бабич.

"Низкий поклон вам, уважаемые ветераны и труженики тыла Великой Отечественной, за бессмертный подвиг, который вы совершили в годы войны. Вечная память всем, кто отдал жизнь за свободу Отечества! С праздником, дорогие друзья! С Днем Великой Победы!" - поздравил ветеранов полпред.

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