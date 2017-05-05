В Самаре задержаны подозреваемые в краже на миллион

Сотрудники Управления уголовного розыска областного главка вместе с коллегами из ОП № 5 У МВД России по Самаре раскрыли кражу 1 млн руб. из сейфа магазина, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
О крупной краже в полицию сообщил представитель одного из торговых центров. Прибывшие полицейские осмотрели место происшествия, подробно опросили персонал торговой точки. В итоге выяснилось, что кража произошла, когда все работники магазина консультировали потенциальных покупателей, и дверь в подсобное помещение не была заперта.
"Этим обстоятельством и воспользовался злоумышленник. Он проник в помещение и открыл сейф, ключ от которого по халатности персонала находился в замке, — сообщают в областном полицейском главке. — По предварительной информации, подозреваемый похитил более 1 млн руб., после чего скрылся".
Стражи порядка изъяли и отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговой секции. Внимание оперативников привлекли двое мужчин, один из которых не отходил от продавца, постоянно перекрывая ему обзор на вход в подсобное помещение, а второй, улучив удобный момент, проник внутрь. Через несколько минут злоумышленник вышел из подсобки, и вместе с предполагаемым соучастником покинул магазин.
Полицейские составили ориентировку на подозреваемых и разослали ее всем наружным службам. При отработке видеозаписей камер наружного наблюдения за входом в торговый центр был установлен автомобиль, на котором скрылись предполагаемые преступники. Полицейские допросили владельца транспортного средства и при дальнейших оперативно-розыскных мероприятиях задержали подозреваемых в съемной квартире в Самаре. Ими оказались 43-летние мужчины, неоднократно судимые за имущественные преступления. От дачи показаний они отказались, воспользовавшись ст. 51 Конституции России.
Как выяснили полицейские, один из задержанных — уроженец Ставропольского края, с марта 2017 г. находится в федеральном розыске за аналогичное преступление.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области также сообщают, что в связи с кражей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Подозреваемые арестованы судом. Во время обыска полицейские изъяли у них банковские карты, на которых находилась часть похищенных денег — около 600 тыс. рублей. Сейчас полицейские продолжают выяснять все подробности произошедшего и проверять задержанных на причастность к аналогичным преступлениям.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...