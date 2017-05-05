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Преступления Происшествия

В Самаре задержаны подозреваемые в краже на миллион

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Управления уголовного розыска областного главка вместе с коллегами из ОП № 5 У МВД России по Самаре раскрыли кражу 1 млн руб. из сейфа магазина, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

О крупной краже в полицию сообщил представитель одного из торговых центров. Прибывшие полицейские осмотрели место происшествия, подробно опросили персонал торговой точки. В итоге выяснилось, что кража произошла, когда все работники магазина консультировали потенциальных покупателей, и дверь в подсобное помещение не была заперта.

"Этим обстоятельством и воспользовался злоумышленник. Он проник в помещение и открыл сейф, ключ от которого по халатности персонала находился в замке, — сообщают в областном полицейском главке. — По предварительной информации, подозреваемый похитил более 1 млн руб., после чего скрылся".

Стражи порядка изъяли и отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговой секции. Внимание оперативников привлекли двое мужчин, один из которых не отходил от продавца, постоянно перекрывая ему обзор на вход в подсобное помещение, а второй, улучив удобный момент, проник внутрь. Через несколько минут злоумышленник вышел из подсобки, и вместе с предполагаемым соучастником покинул магазин.

Полицейские составили ориентировку на подозреваемых и разослали ее всем наружным службам. При отработке видеозаписей камер наружного наблюдения за входом в торговый центр был установлен автомобиль, на котором скрылись предполагаемые преступники. Полицейские допросили владельца транспортного средства и при дальнейших оперативно-розыскных мероприятиях задержали подозреваемых в съемной квартире в Самаре. Ими оказались 43-летние мужчины, неоднократно судимые за имущественные преступления. От дачи показаний они отказались, воспользовавшись ст. 51 Конституции России.

Как выяснили полицейские, один из задержанных — уроженец Ставропольского края, с марта 2017 г. находится в федеральном розыске за аналогичное преступление.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области также сообщают, что в связи с кражей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Подозреваемые арестованы судом. Во время обыска полицейские изъяли у них банковские карты, на которых находилась часть похищенных денег — около 600 тыс. рублей. Сейчас полицейские продолжают выяснять все подробности произошедшего и проверять задержанных на причастность к аналогичным преступлениям.

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