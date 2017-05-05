В Самарской городской поликлинике №15 назначен новый главный врач

Со среды, 3 мая, на должность главного врача самарской городской поликлиники № 15 Промышленного района назначена Ирина Назаркина, сообщает пресс-служба регионального минздрава. До этого назначения она исполняла обязанности заместителя главного врача поликлиники по медицинской части.
Ранее медицинское учреждение возглавляла Лидия Федосеева.
Ирина Назаркина закончила Самарский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело", квалификация "Врач" (1995). Имеет сертификат специалиста по специальностям "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Общая врачебная практика (семейная медицина)".
Стаж работы Ирины Назаркиной в системе здравоохранения — 23 года, из них более девяти лет — военная служба, более 14 лет — на руководящих должностях.
Ирина Назаркина — кандидат медицинских наук, высшая квалификационная категория по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)", капитан медицинской службы в запасе.