В Самарской городской поликлинике №15 назначен новый главный врач

Со среды, 3 мая, на должность главного врача самарской городской поликлиники № 15 Промышленного района назначена Ирина Назаркина, сообщает пресс-служба регионального минздрава. До этого назначения она исполняла обязанности заместителя главного врача поликлиники по медицинской части.

Ранее медицинское учреждение возглавляла Лидия Федосеева.