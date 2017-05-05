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Здравоохранение Общество

В Самарской городской поликлинике №15 назначен новый главный врач

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Со среды, 3 мая, на должность главного врача самарской городской поликлиники № 15 Промышленного района назначена Ирина Назаркина, сообщает пресс-служба регионального минздрава. До этого назначения она исполняла обязанности заместителя главного врача поликлиники по медицинской части.

Ранее медицинское учреждение возглавляла Лидия Федосеева.

Ирина Назаркина закончила Самарский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело", квалификация "Врач" (1995). Имеет сертификат специалиста по специальностям "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Общая врачебная практика (семейная медицина)".

Стаж работы Ирины Назаркиной в системе здравоохранения — 23 года, из них более девяти лет — военная служба, более 14 лет — на руководящих должностях.

Ирина Назаркина — кандидат медицинских наук, высшая квалификационная категория по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)", капитан медицинской службы в запасе.

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Это очень хорошая новость

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Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!

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Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!

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