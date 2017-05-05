Николай Меркушкин проведет пресс-конференцию, посвященную 5-летию работы в должности губернатора

В четверг, 11 мая, в 13:00 в конференц-зале регионального правительства (ул. Молодогвардейская, 210) состоится пресс-конференция Николая Меркушкина, посвященная 5-летию работы в должности губернатора Самарской области.

Напомним, 10 мая 2012 года в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина Николай Меркушкин был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. На этом посту он сменил Владимира Артякова, перешедшего на работу в госкорпорацию "Ростехнологии".

12 мая 2012 года Самарская губернская дума утвердила кандидатуру Николая Меркушкина, до этого 17 лет возглавлявшего Мордовию, на посту губернатора. В этот же день состоялась инаугурация нового главы региона.