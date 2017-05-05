Николай Меркушкин проведет пресс-конференцию, посвященную 5-летию работы в должности губернатора

В четверг, 11 мая, в 13:00 в конференц-зале регионального правительства (ул. Молодогвардейская, 210) состоится пресс-конференция Николая Меркушкина, посвященная 5-летию работы в должности губернатора Самарской области.
Напомним, 10 мая 2012 года в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина Николай Меркушкин был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. На этом посту он сменил Владимира Артякова, перешедшего на работу в госкорпорацию "Ростехнологии".
12 мая 2012 года Самарская губернская дума утвердила кандидатуру Николая Меркушкина, до этого 17 лет возглавлявшего Мордовию, на посту губернатора. В этот же день состоялась инаугурация нового главы региона.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.