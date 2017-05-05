Пересечения дорог и трамвайных путей в Самаре за 25 млн руб. отремонтирует "XXI век"

Департамент городского хозяйства и экологии Самары подвел итоги аукциона на выполнение работ по ремонту пересечений трамвайных путей и автомобильных дорог. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Речь идет об аукционе по выполнению работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов их обустройства (ремонт проезжей части в местах их пересечения с трамвайными путями), расположенных в границах Самары.
Стоимость контракта составляет 25 млн рублей.
На аукцион было подано две заявки от ООО "Научно-производственная фирма "ХХI век" и от ООО "Артель". Первая из этих компаний была признана победителем торгов.
Согласно аукционной документации подрядчик должен восстановить изношенное дорожное покрытие на площади 1,9 тыс. кв. м и трамвайное межпутье на площади 9,5 тыс. кв. метров.
Последние комментарии
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?