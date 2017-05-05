Пересечения дорог и трамвайных путей в Самаре за 25 млн руб. отремонтирует "XXI век"

Департамент городского хозяйства и экологии Самары подвел итоги аукциона на выполнение работ по ремонту пересечений трамвайных путей и автомобильных дорог. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Речь идет об аукционе по выполнению работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов их обустройства (ремонт проезжей части в местах их пересечения с трамвайными путями), расположенных в границах Самары.

Стоимость контракта составляет 25 млн рублей.

На аукцион было подано две заявки  от ООО "Научно-производственная фирма "ХХI век" и от ООО "Артель". Первая из этих компаний была признана победителем торгов.

Согласно аукционной документации подрядчик должен восстановить изношенное дорожное покрытие на площади 1,9 тыс. кв. м и трамвайное межпутье на площади 9,5 тыс. кв. метров.