В Самаре в районе Волгаря тушат нежилой частный дом

В пятницу, 5 мая, в 13:12, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании нежилого частного дома в районе ул. Парниковой у пос. с\х Волгарь, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

По предварительным данным чрезвычайной службы, площадь пожара составила 100 кв. м. Данных о пострадавших нет. Сейчас тушение продолжается.