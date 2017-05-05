В Самаре в районе Волгаря тушат нежилой частный дом

В пятницу, 5 мая, в 13:12, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании нежилого частного дома в районе ул. Парниковой у пос. с\х Волгарь, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
По предварительным данным чрезвычайной службы, площадь пожара составила 100 кв. м.
Данных о пострадавших нет. Сейчас тушение продолжается.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора