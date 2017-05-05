Владимир Татауров: "Годы не способны умалить значения победы над фашизмом"

Начальник Управления ФСБ по Самарской области генерал-лейтенант Владимир Татауров поздравляет ветеранов с годовщиной Победы в Великой отечественной войне.

"Уважаемые ветераны! Руководство, Совет ветеранов и личный состав Управления ФСБ России по Самарской области поздравляют Вас с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! — говорится в обращении. — Годы не способны умалить значения победы над фашизмом для судьбы всего человечества. Героическая борьба народов нашей Родины с фашистскими захватчиками стала для всего мира ярким примером стойкости, силы духа и патриотизма, сыграла решающую роль в разгроме коварного и жестокого врага.

Низкий поклон победителям, с честью выполнившим свой долг перед Отечеством, перед народом и историей, и вечная благодарность тем, кто своей жизнью заплатил за мир, свободу и независимость Родины, кто вынес на плечах все тяготы военной поры в тылу, проявил безмерное мужество и героизм.

По случаю всенародного праздника примите сердечные и искренние пожелания крепкого здоровья и жизненных сил Вам и Вашим близким, счастья, мира, оптимизма и долгих лет жизни".