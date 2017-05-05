Владимир Татауров: "Годы не способны умалить значения победы над фашизмом"

Начальник Управления ФСБ по Самарской области генерал-лейтенант Владимир Татауров поздравляет ветеранов с годовщиной Победы в Великой отечественной войне.
"Уважаемые ветераны! Руководство, Совет ветеранов и личный состав Управления ФСБ России по Самарской области поздравляют Вас с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! — говорится в обращении. — Годы не способны умалить значения победы над фашизмом для судьбы всего человечества. Героическая борьба народов нашей Родины с фашистскими захватчиками стала для всего мира ярким примером стойкости, силы духа и патриотизма, сыграла решающую роль в разгроме коварного и жестокого врага.
Низкий поклон победителям, с честью выполнившим свой долг перед Отечеством, перед народом и историей, и вечная благодарность тем, кто своей жизнью заплатил за мир, свободу и независимость Родины, кто вынес на плечах все тяготы военной поры в тылу, проявил безмерное мужество и героизм.
По случаю всенародного праздника примите сердечные и искренние пожелания крепкого здоровья и жизненных сил Вам и Вашим близким, счастья, мира, оптимизма и долгих лет жизни".
Последние комментарии
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Нам не стыдно, как в Германии, Ездить на любых авто, Во всём мире клей наклейку на любую тачку... Чтобы не забыли "Кто...!!!" Автонаклейки с тематикой Дня Победы отражают солидарность России и всего СССР с теми, кто завоевал победу. Слова и знаки 72-летней давности хорошо поднимают патриотизм у молодёжи и даже у детей. А победная наклейка на иномарке ещё больше демонстрирует несокрушимость наших ценностей - мы всё-таки помним, что главнее и кому обязан весь мир. И это прекрасно, что каждое слово и знак той эпохи так укоренились у нас и прорастают кругом. Ну а безбашенные придурки находятся в любом деле.
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