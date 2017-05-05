В Самарской области ожидаются ночные заморозки

Синоптики Приволжского УГМС обещают холодные выходные в Самарской области, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -2°C.
Холодный фронт из центральных районов России принес на Среднюю Волгу значительное понижение температуры воздуха. Заморозки вероятны уже в ночь на 6 мая. Днем в субботу будет переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер западный 7-12 м/с, температура воздуха +12 ... 17°C.
В ночь на 7 мая ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный 8-13 м/с, температура воздуха +4 ... 9°C. Днем в воскресенье столбик термометра поднимется до 8 ... 13°C, ветер сменит направление на северо-западный и будет дуть с той же скоростью. В большинстве районов пройдет кратковременный дождь.
Последние комментарии
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Нам не стыдно, как в Германии, Ездить на любых авто, Во всём мире клей наклейку на любую тачку... Чтобы не забыли "Кто...!!!" Автонаклейки с тематикой Дня Победы отражают солидарность России и всего СССР с теми, кто завоевал победу. Слова и знаки 72-летней давности хорошо поднимают патриотизм у молодёжи и даже у детей. А победная наклейка на иномарке ещё больше демонстрирует несокрушимость наших ценностей - мы всё-таки помним, что главнее и кому обязан весь мир. И это прекрасно, что каждое слово и знак той эпохи так укоренились у нас и прорастают кругом. Ну а безбашенные придурки находятся в любом деле.
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