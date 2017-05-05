В Самарской области ожидаются ночные заморозки

Синоптики Приволжского УГМС обещают холодные выходные в Самарской области, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -2°C.

Холодный фронт из центральных районов России принес на Среднюю Волгу значительное понижение температуры воздуха. Заморозки вероятны уже в ночь на 6 мая. Днем в субботу будет переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер западный 7-12 м/с, температура воздуха +12 ... 17°C.

В ночь на 7 мая ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный 8-13 м/с, температура воздуха +4 ... 9°C. Днем в воскресенье столбик термометра поднимется до 8 ... 13°C, ветер сменит направление на северо-западный и будет дуть с той же скоростью. В большинстве районов пройдет кратковременный дождь.