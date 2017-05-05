Железнодорожный переезд в Зубчаниновке перекроют из-за ремонтных работ

В Зубчаниновке будет временно закрыт железнодорожный переезд, сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

В связи с проведением ремонтных работ и в целях обеспечения безопасного движения автомобильного и железнодорожного транспорта временно приостановлена работа железнодорожного переезда, расположенного на участке Смышляевка-Безымянка 1115 км (пос. Зубчаниновка).

Время ограничения движения — с 07:00 17 мая до 07:00 21 мая и с 07:00 до 19:00 31 мая.

В связи с этим пропуск автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд пос. Смышляевка.

Также для оповещения местных жителей на переездах будет вывешена информация с указанием конкретной даты закрытия каждого переезда и установлены знаки объезда.