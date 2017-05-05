Самарские сотрудники ГИБДД не смогут "шаманить" с ручными радарами

Врио начальника ГУ МВД России по Самарской области Алексей Гринь 17 марта 2017 г. подписал приказ, согласно которому сотрудники региональной ГИБДД вновь "вооружились" ручными радарами.
Интересно, что в июне 2016 г. их запретили использовать на федеральном уровне в ходе борьбы с коррупцией (за исключением особых случаев и по спецраспоряжению руководителя региональных управлений МВД). Оказалось, что аппараты работают по принципу видеокамеры: да, они фиксировали нарушение, но интересующие кадры можно было отсмотреть в ручном режиме и удалить их тут же на месте. Чтобы не искушать полицейских, устройства временно изъяли из широкого использования.
В Самарской области соответствующий приказ вышел в июле 2016 года. На тот момент, по данным УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, у службы на балансе стояло 60 ручных радаров, преимущество "Визир" и "Бинар". Ведомство пояснило, что будет проведена ревизия, по итогам которой устаревшие и сломанные аппараты спишут. Над остальными начали работать технические специалисты.
Как пояснили в облМВД, на сегодня удалось добиться того, что данные с ручных радаров сотрудники ГИБДД просто так удалять не смогут. Поэтому их и вернули официально.
"При применении модернизированных мобильных средств фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ исключена возможность несанкционированного удаления сотрудниками Госавтоинспекции записей о выявленных правонарушениях, — сообщил начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн. — Поэтому в настоящее время сотрудникам территориальных подразделений ГИБДД МВД России Самарской области разрешено применение мобильных комплексов фото-видеофиксаций нарушений ПДД РФ, модернизированных в соответствии с рекомендациями Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России".
Последние комментарии
Это радует! Господдержка культуры, это очень своевременно и показательно.
Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.
Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!
Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.
И снова , здравствуйте?