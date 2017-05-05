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Самарские сотрудники ГИБДД не смогут "шаманить" с ручными радарами

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио начальника ГУ МВД России по Самарской области Алексей Гринь 17 марта 2017 г. подписал приказ, согласно которому сотрудники региональной ГИБДД вновь "вооружились" ручными радарами.

Интересно, что в июне 2016 г. их запретили использовать на федеральном уровне в ходе борьбы с коррупцией (за исключением особых случаев и по спецраспоряжению руководителя региональных управлений МВД). Оказалось, что аппараты работают по принципу видеокамеры: да, они фиксировали нарушение, но интересующие кадры можно было отсмотреть в ручном режиме и удалить их тут же на месте. Чтобы не искушать полицейских, устройства временно изъяли из широкого использования.

В Самарской области соответствующий приказ вышел в июле 2016 года. На тот момент, по данным УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, у службы на балансе стояло 60 ручных радаров, преимущество "Визир" и "Бинар". Ведомство пояснило, что будет проведена ревизия, по итогам которой устаревшие и сломанные аппараты спишут. Над остальными начали работать технические специалисты.

Как пояснили в облМВД, на сегодня удалось добиться того, что данные с ручных радаров сотрудники ГИБДД просто так удалять не смогут. Поэтому их и вернули официально.

"При применении модернизированных мобильных средств фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ исключена возможность несанкционированного удаления сотрудниками Госавтоинспекции записей о выявленных правонарушениях, — сообщил начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн. — Поэтому в настоящее время сотрудникам территориальных подразделений ГИБДД МВД России Самарской области разрешено применение мобильных комплексов фото-видеофиксаций нарушений ПДД РФ, модернизированных в соответствии с рекомендациями Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России".

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