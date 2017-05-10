Комфорт в любую погоду обеспечит климатическая техника

За окном весна, а значит не за горами цветение деревьев и трав, пыль, жара и… сезонные страдания аллергиков. Между тем, выход есть, — говорят эксперты и дают советы для тех, кто хочет чувствовать себя комфортно в любую погоду.

Погода в доме

Весна и лето для аллергиков — самое "болезненное" время. Помимо медикаментозного лечения, которое может осуществляться только по рекомендации врачей, существует ряд мер, которые облегчат жизнь аллергикам.

Главное правило — в квартире должен быть прохладный и влажный воздух. В таком микроклимате и спится крепче, и болезни случаются реже, не сохнет кожа, и аллергия проявляется слабее. Для его создания нужно делать ежедневную влажную уборку, протирать пыль и т. д.

Хорошим помощником станут увлажнители воздуха. Их выбор очень широк, а уход за ними прост. Достаточно заливать ежедневно воду в контейнер и включать нужный режим. Раз в 1-2 недели рекомендуется чистить прибор и раз в 3-4 месяца менять фильтр.

Наиболее популярны ультразвуковые увлажнители. Благодаря этой технологии в воздух попадает не горячий пар, а мельчайшие частицы воды комнатной температуры. Такие увлажнители безопасны, если в доме есть дети или животные, и не наносят ущерб паркету, ламинату и мебели. Чтобы на полу не оставалось белых разводов от солей, содержащихся в воде, рекомендуется использовать очищенную воду и регулярно менять фильтры. Подобрать ультразвуковой увлажнитель можно в пределах 10 тыс. рублей. В большинстве моделей будет несколько режимов, в том числе возможность выставить необходимый уровень влажности, включить ночной режим и отключить подсветку.

Готовь сани летом, а кондиционер — весной

В крупных городах помимо пыли и цветения уже с июня становится жарко. Конечно, можно повесить плотные шторы и жалюзи на окна, проветривать только ночью. Но когда на улице не первую неделю +30, эти меры помогают незначительно. Незаменимым атрибутом "правильной" погоды в доме станет кондиционер.

Если еще лет 10 назад кондиционеры были, скорее, офисным форматом, то в последние годы покупка и установка кондиционеров в квартирах набрала популярность. Кондиционеры продаются в больших сетях бытовой техники. И те же сети предлагают дополнительно услуги установки, что заметно упрощает задачу для покупателя — не нужно искать специалистов.

Оптимальным решением для квартир являются сплит-системы, которые крепятся на стену. Благодаря аккуратному дизайну корпуса и компактным размерам, они легко вписываются в интерьер. А чтобы работа кондиционера была практически беззвучной, рекомендуется выбирать инверторные устройства. Если нет возможности установить сплит-систему, например, в съемной квартире, где хозяин не разрешает сверлить стены, можно выбрать альтернативный вариант — напольный мобильный кондиционер, который можно перемещать из одной комнаты в другую.

Затягивать с приобретением кондиционера не стоит. В жару начинается так называемый "высокий сезон", когда и монтажники нарасхват, и сами кондиционеры быстро раскупают — выбрать бывает сложно. Поэтому эксперты советуют покупать и устанавливать сплит-системы весной.

"Кондиционеры и увлажнители воздуха — сезонный товар. Это значит, что спрос на них растет именно весной в преддверии летней жары, а следующий пик приходится на несколько самых жарких недель лета. Зная это, мы заблаговременно в начале весны расширяем ассортимент этих товаров, а также предлагаем услуги доставки и установки. И рекомендуем решать вопрос с покупкой и установкой кондиционеров именно весной, до наступления летнего ажиотажа", — рассказал директор магазина "М.Видео" в Самаре Андрей Семенов.