Самарец не "договорился" с полицейским и попал под суд

В Промышленном районном суде Самары вынесли приговор Антону Сушинскайте, которого обвиняли в попытке мелкого взяточничества.

Все дело в том, что 34-летний самарец в ноябре 2016 г. на перекрестке улиц Вольской и Краснодонской остановился по требованию сотрудников ГИБДД для проверки документов. Оказалось, что водительских прав у него нет вовсе. Сушинскайте решил "договориться" и протянул инспектору ГИБДД 10 тыс. рублей.

"Сотрудник полиции взятку не принял, вместо этого мужчина был задержан, — рассказали в прокуратуре Промышленного района. — Его действия квалифицировали как покушение на мелкое взяточничество".

Суд с учетом мнения гособвинителя назначил Сушинскайте полгода ограничения свободы. Будет ли мужчина обжаловать приговор, пока не ясно.