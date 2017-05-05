Самарец не "договорился" с полицейским и попал под суд

В Промышленном районном суде Самары вынесли приговор Антону Сушинскайте, которого обвиняли в попытке мелкого взяточничества.
Все дело в том, что 34-летний самарец в ноябре 2016 г. на перекрестке улиц Вольской и Краснодонской остановился по требованию сотрудников ГИБДД для проверки документов. Оказалось, что водительских прав у него нет вовсе. Сушинскайте решил "договориться" и протянул инспектору ГИБДД 10 тыс. рублей.
"Сотрудник полиции взятку не принял, вместо этого мужчина был задержан, — рассказали в прокуратуре Промышленного района. — Его действия квалифицировали как покушение на мелкое взяточничество".
Суд с учетом мнения гособвинителя назначил Сушинскайте полгода ограничения свободы. Будет ли мужчина обжаловать приговор, пока не ясно.
Последние комментарии
Поздравляю Военно Воздушные Силы с избавлением от такого "героя России". Жаль, конечно, что не всех его "друзей" скрутили. Статус офицера российской армии для меня останется в памяти, как синоним таким словам, как коррупция и жадность.
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????