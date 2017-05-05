В Сызрани развивают безбарьерную среду

В четверг, 4 мая, общественная организация "Сила воли" совместно с администрацией Сызрани объявили о начале сбора заявок на участие в конкурсе "Здесь нам рады!" на выявление коммерческих объектов с лучшей доступной средой. Цель проекта - содействовать развитию безбарьерной среды в городе.
Участвовать в конкурсе могут любые организации, независимо от размера и вида деятельности. От одной организации может поступить несколько заявок по разным объектам. Для этого необходимо направить заявку, подробности можно узнать на официальном сайте администрации города Сызрань - adm.syzran.ru.
После получения заявок каждый объект будет проверен маломобильными гражданами. Объекты с лучшим уровнем безбарьерной среды будут добавлены на сайт "Карта доступности города Сызрань", а владельцы будут награждены на торжественном мероприятии к Дню предпринимателя, которое состоится в конце мая.
Конкурс "Здесь нам рады" - возможность показать общественности создаваемую безбарьерную среду, а предпринимателям - продемонстрировать свою социальную ориентированность.
Последние комментарии
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.
Как можно оплатить э/оэнергию и холод.воду до 10 февр., если до сего врем.не принесли платеж. документы Самарагорэнергосбыта и Самарских коммунальных систем?Платежки СКС за декабрь 2016 принесли19 янв.
Где наш Дед Мороз?