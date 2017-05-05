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В Сызрани развивают безбарьерную среду

СЫЗРАНЬ. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 мая, общественная организация "Сила воли" совместно с администрацией Сызрани объявили о начале сбора заявок на участие в конкурсе "Здесь нам рады!" на выявление коммерческих объектов с лучшей доступной средой. Цель проекта - содействовать развитию безбарьерной среды в городе.

Участвовать в конкурсе могут любые организации, независимо от размера и вида деятельности. От одной организации может поступить несколько заявок по разным объектам. Для этого необходимо направить заявку, подробности можно узнать на официальном сайте администрации города Сызрань - adm.syzran.ru.

После получения заявок каждый объект будет проверен маломобильными гражданами. Объекты с лучшим уровнем безбарьерной среды будут добавлены на сайт "Карта доступности города Сызрань", а владельцы будут награждены на торжественном мероприятии к Дню предпринимателя, которое состоится в конце мая.

Конкурс "Здесь нам рады" - возможность показать общественности создаваемую безбарьерную среду, а предпринимателям - продемонстрировать свою социальную ориентированность.

Гид потребителя

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