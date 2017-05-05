Кристапс Сотниекс остается в "Ладе"

ХК "Лада" заключил годичный контракт с защитником сборной Латвии Кристапсом Сотниексом, игравшим за "Ладу" в сезоне 2016/17.

В 56 матчах сезона в активе Сотниекса 14 (6 шайб + 8 передач), 24 минуты штрафа при показателе полезности "-10".

Кристапсу предстоит сыграть в чемпионате мира, который стартует сегодня. Соперниками сборной Латвии в немецком Кельне станут Дания, Германия, Италия, Россия, Словакия, Швеция и США, сообщает официальный сайт "Лады".