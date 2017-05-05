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Сотовая связь Транспорт и связь

Студенты престижных вузов выбрали Tele2

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 вошла в топ-100 самых привлекательных работодателей России и занял первое место среди телеком-компаний. Таковы результаты рейтинга Changellenge Best Company Award, составленного на основании мнений студентов с высоким потенциалом — перспективных учащихся лучших российских вузов.

Фото: фото компании

Changellenge Best Company Award − это ежегодная премия в сфере бренда работодателя. Исследование проводится на основании онлайн-опроса и показывает отношение будущих профессионалов к ведущим компаниям России и мира. От других рейтингов его отличает фокус на мнении самых перспективных студентов и выпускников престижных университетов.

В этом году все респонденты исследования Changellenge Best Company Award были разделены на три группы по направлению обучения: бизнес, IT-специальности и технические дисциплины. Во всех трех категориях Tele2 опередила других игроков рынка мобильной связи, став лидером отрасли как самый привлекательный работодатель. Студенты инженерных специальностей поставили компанию на 40-е место, будущие специалисты в области информационных технологий — на 44-е, в рейтинге изучающих бизнес-направление оператор стал 67-м.

В онлайн-опросе приняли участие более 4 000 студентов из 25 лучших вузов России по версии рейтинга "Эксперт-РА". Исследование включает МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, МФТИ, СПбГУ и другие престижные учебные заведения. В число респондентов входят молодые люди, востребованные на рынке труда: у них высокий средний балл диплома, они владеют иностранными языками и уже имеют опыт работы или стажировки.

Елена Иванова, директор по работе с персоналом Tele2:

"Позиция Tele2 в рейтинге подтверждает успешность в развитии бренда работодателя и передовых программ для подбора молодых специалистов. Для нас исследование Changellenge Best Company Award интересно тем, что оно изучает мнение студентов и выпускников, показавших высокие академические результаты и стремящихся к построению блестящей карьеры. Любая компания, и Tele2 здесь не исключение, заинтересована в создании сильной и мотивированной команды профессионалов, а значит, в привлечении именно таких выпускников. Первое место среди телеком-компаний дает нам уверенность в том, что лучшие из лучших хотят работать в Tele2".

Подробная информация о рейтинге представлена на сайте Changellenge.

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Юлия Шевченко 25 сентября 2016 20:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

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Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

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ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

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Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

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Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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