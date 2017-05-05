Пожар в частном доме в районе Волгаря ликвидирован

В районе Волгаря 14:04 5 мая был ликвидирован начавшийся ранее пожар в частном доме, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре на ул. Казачьей в Куйбышевском районе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 13:09. На месте происшествия горел частный дом и надворные постройки на площади 100 кв. м.

В ликвидации пожара участвовали 20 человек, которые использовали шесть единиц техники. В итоге пожар удалось локализовать в 13:42, а полностью ликвидировать в 14:04.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.