Пожар в частном доме в районе Волгаря ликвидирован

В районе Волгаря 14:04 5 мая был ликвидирован начавшийся ранее пожар в частном доме, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
В чрезвычайном ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре на ул. Казачьей в Куйбышевском районе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 13:09. На месте происшествия горел частный дом и надворные постройки на площади 100 кв. м.
В ликвидации пожара участвовали 20 человек, которые использовали шесть единиц техники. В итоге пожар удалось локализовать в 13:42, а полностью ликвидировать в 14:04.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора