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Губернатор Власть и политика

Самара становится молодежной столицей России

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 5 мая, губернатор Николай Меркушкин и заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин провели совещание по подготовке молодежного форма ПФО "iВолга — 2017".

Самара становится молодежной столицей России Самара становится молодежной столицей России
Фото: Дмитрий Бурлаков

В работе приняли участие министры регионального правительства, руководители форума, представители молодежных организаций.

Форум iВолга проводится по поручению президента страны Владимира Путина с 2013 года. В этом году форум пройдет с 14 по 24 июня.

"В этом году мы проведем уже пятую iВолгу, она уже переросла статус форума ПФО и вышла на международный уровень. С каждым годом iВолга становится все более представительной, растет число ее участников. Поэтому важно хорошо организационно к нему подготовиться", — подчеркнул Николай Меркушкин.

Глава региона добавил, что в этом году грантовый фонд iВолги увеличен с 9 до 14 млн рублей и заметил, что только от Самарской области свои заявки на участие в конкурсном отборе на форум уже подали порядка 5 тыс. человек, а в перспективе число желающих принять участие в iВолге от региона может превысить 10 тыс. человек. Всего же, по данным на 4 мая, из всех регионов округа подано 7098 заявок.

"Для Самарской области важно, чтобы наши проекты были поддержаны на форуме, а затем взяты на контроль центром "Стартап Самара". Лучшие проекты необходимо вести и после форума, чтобы из них выросли хорошие и крупные проекты с созданием современных рабочих мест", — подчеркнул Николай Меркушкин.

Губернатор дал поручение министру экономического развития, инвестиций и торговли областного правительства Александру Кобенко включиться в сопровождение самых перспективных проектов. В этой работе региональный минэкономразвития должен тесно сотрудничать с министерством образования, ведущими университетами. Глава региона добавил, что наша область стала одним из лидеров в стране по числу молодежных стартапов.

"Самарская область проводит базовое молодежное мероприятие для округа, где основной упор делается на исследовательскую инновационную деятельность. Мы заинтересованы, чтобы эти направления развивались, это основа для дальнейшего развития нашей страны", — уверен губернатор.

В завершении своего выступления Николай Меркушкин подчеркнул, что за оставшееся до старта iВолги время необходимо максимально четко провести всю организационную работу и не относиться к ней формально.

Стоить отметить, что на проведение форума из областного бюджета выделяется 50 млн рублей, но в случае необходимости, финансирование iВолги может быть увеличено.

Игорь Паньшин, в свою очередь, заметил, что за четыре года форум стал знаковым событием для Самарской области. "С каждым годом интерес к iВолге возрастает, в этом году форум примет порядка 2000 участников. Только федеральная составляющая форума "Инновации в экологии" примет 100 участников из субъектов, не входящих в ПФО", — сказал заместитель полпреда.

Он заметил, что с каждым годом расширяется география участников форума. Так, на юбилейную iВолгу приглашены делегации Китая, Сербии, Ганы, Азербайджана, Индии, Греции, Новой Зеландии и Бразилии.

"Уверен, что благодаря iВолге Самара в скором времени станет молодежной столицей нашей страны", — сказал Паньшин.

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по чаще приезжайте Жорес

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Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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Совещание по подготовке молодежного форма ПФО "iВолга — 2017"

Совещание по подготовке молодежного форма ПФО "iВолга — 2017"

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