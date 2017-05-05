Международный конкурс-фестиваль "Виват, Баян!" пройдет в Самаре

С 11 по 14 мая в отеле "Бристоль-Жигули" пройдет Международный конкурс-фестиваль "Виват, Баян!", передает корреспондент Волга Ньюс.
Фестиваль проводится в Самарском регионе 15 лет. Являясь значимой частью фестиваля, конкурс приобретает все больше поклонников. Его участниками становятся гости из дальнего и ближнего зарубежья: Китая, Казахстана, Украины, Сербии. Ежегодно в Самару съезжаются талантливые молодые музыканты, чтобы побороться за призовые места.
"Идея этого проекта, зародившаяся в 2002 году в Самаре, теперь приобрела иной масштаб, — говорит художественный руководитель конкурса и фестиваля Сергей Войтенко. — Первоначальная задумка была привозить в наш регион самобытных артистов, мастеров баянного искусства, чтобы познакомить с ними самарскую публику. А затем мы решили организовать музыкальное состязание для талантливой молодежи. Сначала конкурс был Поволжский, потом Всероссийский. И я рад сообщить, что с этого года наступает новая веха в истории проекта: теперь у него объединенное название Международный конкурс-фестиваль "Виват, Баян!".
Более сотни участников уже подали заявки на конкурс 2017 г., судить выступления которых будет профессиональное жюри, состоящее из музыкантов и преподавателей баянного искусства из Италии, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Самары.
Организаторы предусмотрели важные изменения в условиях конкурса, разграничив среднюю категорию участников по возрастам, чтобы добиться максимальной объективности в оценке конкурсантов. В группах "Юниор-1" будут участвовать конкурсанты от 13 до 15 лет, в группах "Юниор-2" — от 16 до 18 лет. Ежегодно на конкурсе "Виват, Баян!" проходит отбор молодых исполнителей, которые будут представлять Россию на конкурсах международного уровня ("Трофей мира" и "Кубок мира"). Лучшие музыканты будут выбраны членами жюри и получат рекомендации от АНО "Творческая школа "Мастер-класс".
Юбилей проекта совпал с еще одним значимым событием — в этом году исполняется ровно 120 лет со дня рождения баяна. Документально доказано, что создал этот инструмент Павел Чулков в Самаре в 1897 году.
14 мая в 19:00 в Самарской филармонии пройдет "Концерт премьер" Сергея Войтенко совместно с эстрадно-джазовым оркестром Volga Philharmonic и группой S.V.BanD, где прозвучат вокальные и инструментальные новинки в аранжировке Сергея Васильева. Концерт станет заключительным мероприятием проекта в этом году.
Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области, администрации Самары, а также на средства гранта "Российского союза молодежи".
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!