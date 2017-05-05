Международный конкурс-фестиваль "Виват, Баян!" пройдет в Самаре

С 11 по 14 мая в отеле "Бристоль-Жигули" пройдет Международный конкурс-фестиваль "Виват, Баян!", передает корреспондент Волга Ньюс.

Фестиваль проводится в Самарском регионе 15 лет. Являясь значимой частью фестиваля, конкурс приобретает все больше поклонников. Его участниками становятся гости из дальнего и ближнего зарубежья: Китая, Казахстана, Украины, Сербии. Ежегодно в Самару съезжаются талантливые молодые музыканты, чтобы побороться за призовые места.

"Идея этого проекта, зародившаяся в 2002 году в Самаре, теперь приобрела иной масштаб, — говорит художественный руководитель конкурса и фестиваля Сергей Войтенко. — Первоначальная задумка была привозить в наш регион самобытных артистов, мастеров баянного искусства, чтобы познакомить с ними самарскую публику. А затем мы решили организовать музыкальное состязание для талантливой молодежи. Сначала конкурс был Поволжский, потом Всероссийский. И я рад сообщить, что с этого года наступает новая веха в истории проекта: теперь у него объединенное название Международный конкурс-фестиваль "Виват, Баян!".



Более сотни участников уже подали заявки на конкурс 2017 г., судить выступления которых будет профессиональное жюри, состоящее из музыкантов и преподавателей баянного искусства из Италии, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Самары.

Организаторы предусмотрели важные изменения в условиях конкурса, разграничив среднюю категорию участников по возрастам, чтобы добиться максимальной объективности в оценке конкурсантов. В группах "Юниор-1" будут участвовать конкурсанты от 13 до 15 лет, в группах "Юниор-2" — от 16 до 18 лет. Ежегодно на конкурсе "Виват, Баян!" проходит отбор молодых исполнителей, которые будут представлять Россию на конкурсах международного уровня ("Трофей мира" и "Кубок мира"). Лучшие музыканты будут выбраны членами жюри и получат рекомендации от АНО "Творческая школа "Мастер-класс".

Юбилей проекта совпал с еще одним значимым событием — в этом году исполняется ровно 120 лет со дня рождения баяна. Документально доказано, что создал этот инструмент Павел Чулков в Самаре в 1897 году.

14 мая в 19:00 в Самарской филармонии пройдет "Концерт премьер" Сергея Войтенко совместно с эстрадно-джазовым оркестром Volga Philharmonic и группой S.V.BanD, где прозвучат вокальные и инструментальные новинки в аранжировке Сергея Васильева. Концерт станет заключительным мероприятием проекта в этом году.

Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области, администрации Самары, а также на средства гранта "Российского союза молодежи".