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Федеральная власть Власть и политика

В трех районных судах области назначены новые председатели

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно апрельскому Указу президента РФ к исполнению обязанностей председателя Сергиевского районного суда приступил бывший судья Железнодорожного района Самары 43-летний Валерий Тюленев.

Большеглушицкий райсуд возглавила 58-летняя Нина Сашнина, Исаклинский - 55-летняя Раифа Минбаева.

Второй год без председателя остается Арбитражный суд Самарской области, чей состав этим же Указом пополнила арбитражный судья Людмила Исакова, ранее являвшаяся помощником местной арбитражной судьи Ольги Якимовой.

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