В трех районных судах области назначены новые председатели

Согласно апрельскому Указу президента РФ к исполнению обязанностей председателя Сергиевского районного суда приступил бывший судья Железнодорожного района Самары 43-летний Валерий Тюленев.
Большеглушицкий райсуд возглавила 58-летняя Нина Сашнина, Исаклинский - 55-летняя Раифа Минбаева.
Второй год без председателя остается Арбитражный суд Самарской области, чей состав этим же Указом пополнила арбитражный судья Людмила Исакова, ранее являвшаяся помощником местной арбитражной судьи Ольги Якимовой.
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Это радует! Господдержка культуры, это очень своевременно и показательно.
Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.
Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!
Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.
И снова , здравствуйте?