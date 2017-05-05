Фермера из Самарской области обвиняют в мошенничестве с грантом

Зампрокурора Самарской области Алексей Павлов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Емканата Сарсенгалиева по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По версии следствия, индивидуальный предприниматель — глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сарсенгалиев в 2014 г. представил в областной минсельхоз заявку для признания его получателем грантов на развитие семейных животноводческих ферм.
В августе 2014 г. мужчина получил 4,32 млн руб., из которых около 1,5 млн руб. незаконно использовал на личные нужды. А в начале 2015 г. он отчитался в министерство, что потратил средства на развитие семейной животноводческой фермы.
Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд для рассмотрения.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...