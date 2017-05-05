Фермера из Самарской области обвиняют в мошенничестве с грантом

Зампрокурора Самарской области Алексей Павлов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Емканата Сарсенгалиева по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель — глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сарсенгалиев в 2014 г. представил в областной минсельхоз заявку для признания его получателем грантов на развитие семейных животноводческих ферм.

В августе 2014 г. мужчина получил 4,32 млн руб., из которых около 1,5 млн руб. незаконно использовал на личные нужды. А в начале 2015 г. он отчитался в министерство, что потратил средства на развитие семейной животноводческой фермы.

Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд для рассмотрения.