В баре на Красной Глинке полиция и прокуратура обнаружили игровой терминал

В Красноглинском районе Самары возбуждено уголовное дело по факту организации азартных игр, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Ранее районная прокуратура вместе с полицией обнаружила, что в помещении бара "Фортуна" в доме № 24д во втором квартале в пос. Красная Глинка работает игровой терминал.
По версии правоохранителей, к организации незаконной деятельности причастен 32-летний Сергей Иванов.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...