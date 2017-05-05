В баре на Красной Глинке полиция и прокуратура обнаружили игровой терминал

В Красноглинском районе Самары возбуждено уголовное дело по факту организации азартных игр, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее районная прокуратура вместе с полицией обнаружила, что в помещении бара "Фортуна" в доме № 24д во втором квартале в пос. Красная Глинка работает игровой терминал.

По версии правоохранителей, к организации незаконной деятельности причастен 32-летний Сергей Иванов.