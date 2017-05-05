В Самаре задержаны девять человек, подозреваемые в причастности к сбыту "синтетики"

В Самаре задержаны восемь местных жителей и один парень из Сызрани, подозреваемые в причастности к сбыту синтетических наркотиков через тайники, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Ранее надзорное ведомство вместе с организацией "Добровольная народная дружина г.о. Самара" занималось выявлением рекламы наркотиков на фасадах домов. Видимо, благодаря этому и были задержаны подозреваемые.
Теперь в отношении предполагаемых преступников возбуждены уголовные дела.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...