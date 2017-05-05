В Самаре задержаны девять человек, подозреваемые в причастности к сбыту "синтетики"

В Самаре задержаны восемь местных жителей и один парень из Сызрани, подозреваемые в причастности к сбыту синтетических наркотиков через тайники, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее надзорное ведомство вместе с организацией "Добровольная народная дружина г.о. Самара" занималось выявлением рекламы наркотиков на фасадах домов. Видимо, благодаря этому и были задержаны подозреваемые. Теперь в отношении предполагаемых преступников возбуждены уголовные дела.