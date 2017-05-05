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Суды Происшествия

Жителя Похвистнева осудили за кражу фронтовых орденов

ПОХВИСТНЕВО. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 мая, в Похвистневском районном суде вынесли приговор Евгению Дулову, который накануне новогодних праздников обокрал своего знакомого. Приглянулись молодому мужчине медали и ордена, которые остались пенсионеру от тестя-фронтовика.

Фото: Александра Будаева

В конце января 2016 г. в похвистневскую полицию с заявлением о краже пришел житель с. Подбельск 67-летний Анатолий Салдаев.

"Пропали бесценные награды, которые остались от тестя, — объяснял он потом стражам порядка. — Медали "За отвагу", "За доблестный труд", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За освобождение Праги", а также два ордена Великой Отечественной войны".

Стали разбираться, и выяснилось, что накануне пропажи вечером к пенсионеру заходил старый знакомый, местный житель Евгений.

"Потерпевший у нас живет один, к нему частенько односельчане заходят, кто-то по хозяйству помогает, кто-то вечерок помогает скоротать за разговорами, — рассказал дознаватель МО МВД России "Похвистневский" Алексей Купреянов, который на тот момент был участковым. — Награды, о которых идет речь, хранились в шкатулке, а она на видном месте стояла".

Евгений местным полицейским был давно знаком — ему около 30 лет, а он уже имеет несколько судимостей за воровство, да к тому же спиртным злоупотребляет и нигде не работает. Когда к нему пришли полицейские, он как раз маялся с похмелья.

"Конечно, сначала он отпирался, пришлось с ним поговорить подольше, — вспоминает старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России "Похвистневский" Сергей Гончаренко. — Но в итоге он достал похищенное из-под дивана в предбаннике бани у родителей на участке".

Парень заверял полицейских: медали украл для коллекции. Но так как он сроду ничего не коллекционировал, было понятно, что военные награды он бы продал где-нибудь по дешевке, а деньги пропил. Так что очень вовремя стражи порядка их изъяли и вернули Салдаеву.

Пенсионер вскоре отправил в областное ГУ МВД благодарность на имя начальника главка, в которой просил наградить не только обоих участковых, которые так быстро ему ордена и медали вернули, но и их начальника — руководителя местного отдела МВД.

Тем временем Евгений Дулов получил очередную судимость. Его обвиняли по двум статьям: кража и незаконное приобретение или сбыт государственных наград РФ. 4 мая решением Похвистневского районного суда дело о воровстве было прекращено за примирением сторон, а за незаконный оборот госнаград парня приговорили к полугодовому условному лишению свободы.

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