Жителя Похвистнева осудили за кражу фронтовых орденов

В четверг, 4 мая, в Похвистневском районном суде вынесли приговор Евгению Дулову, который накануне новогодних праздников обокрал своего знакомого. Приглянулись молодому мужчине медали и ордена, которые остались пенсионеру от тестя-фронтовика.
В конце января 2016 г. в похвистневскую полицию с заявлением о краже пришел житель с. Подбельск 67-летний Анатолий Салдаев.
"Пропали бесценные награды, которые остались от тестя, — объяснял он потом стражам порядка. — Медали "За отвагу", "За доблестный труд", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За освобождение Праги", а также два ордена Великой Отечественной войны".
Стали разбираться, и выяснилось, что накануне пропажи вечером к пенсионеру заходил старый знакомый, местный житель Евгений.
"Потерпевший у нас живет один, к нему частенько односельчане заходят, кто-то по хозяйству помогает, кто-то вечерок помогает скоротать за разговорами, — рассказал дознаватель МО МВД России "Похвистневский" Алексей Купреянов, который на тот момент был участковым. — Награды, о которых идет речь, хранились в шкатулке, а она на видном месте стояла".
Евгений местным полицейским был давно знаком — ему около 30 лет, а он уже имеет несколько судимостей за воровство, да к тому же спиртным злоупотребляет и нигде не работает. Когда к нему пришли полицейские, он как раз маялся с похмелья.
"Конечно, сначала он отпирался, пришлось с ним поговорить подольше, — вспоминает старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России "Похвистневский" Сергей Гончаренко. — Но в итоге он достал похищенное из-под дивана в предбаннике бани у родителей на участке".
Парень заверял полицейских: медали украл для коллекции. Но так как он сроду ничего не коллекционировал, было понятно, что военные награды он бы продал где-нибудь по дешевке, а деньги пропил. Так что очень вовремя стражи порядка их изъяли и вернули Салдаеву.
Пенсионер вскоре отправил в областное ГУ МВД благодарность на имя начальника главка, в которой просил наградить не только обоих участковых, которые так быстро ему ордена и медали вернули, но и их начальника — руководителя местного отдела МВД.
Тем временем Евгений Дулов получил очередную судимость. Его обвиняли по двум статьям: кража и незаконное приобретение или сбыт государственных наград РФ. 4 мая решением Похвистневского районного суда дело о воровстве было прекращено за примирением сторон, а за незаконный оборот госнаград парня приговорили к полугодовому условному лишению свободы.
Последние комментарии
Поздравляю Военно Воздушные Силы с избавлением от такого "героя России". Жаль, конечно, что не всех его "друзей" скрутили. Статус офицера российской армии для меня останется в памяти, как синоним таким словам, как коррупция и жадность.
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????