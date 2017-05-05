В пятницу, 5 мая, в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню радио — празднику работников всех отраслей связи. Связистов с профессиональным праздником поздравил губернатор Николай Меркушкин.

Николай Меркушкин: По уровню развития телекоммуникаций и информационных технологий Самарская область — один из лидеров в России

В начале своего выступления глава региона отметил, что инфраструктура отрасли связи является одним из важнейших ресурсов социально-экономического развития, а по уровню развития телекоммуникаций и внедрению новых технологий наш регион занимает одно из ведущих мест в России. Объем доходов отрасли в 2016 году составил 32 млрд рублей, из них почти половина — это доход от оказания услуг сотовой связи.

Николай Меркушкин также привел интересную статистику: оказывается, в регионе на одного человека в среднем приходится 4 сим-карты, на 95% территории области доступен высокоскоростной интернет, а 99,3% населения охвачено цифровым телевещанием. По этим показателям и по доступности современных средств связи мы уступаем только Москве и Санкт-Петербургу, являясь абсолютным лидером в ПФО.

Губернатор отдельно остановился на развитии важной для общества телемедицинской сети. В настоящий момент квалифицированную помощь по качественным каналам связи можно получить в 181 медучреждении. Конечная цель проекта — создание условий для развития высокотехнологического медицинского обслуживания по всей области.

"И все это благодаря вам, — обратился к связистам губернатор. — Вы — элита, которая всегда находится на передовых позициях. Наверное, самые большие изменения, которые произошли в жизни людей за последние 25 лет, касаются связи. Именно вы открыли перед людьми колоссальные возможности".

Губернатор подчеркнул: появление новых технологий и услуг не позволяет телекоммуникационному рынку региона стоять на месте.

"Президент России недавно объявил, что мы должны сделать цифровыми экономику, промышленность и другие отрасли, и в ближайшие 5-10 лет эту задачу необходимо решать. Задача очень непростая, и ваша роль в этом будет ключевой", — сказал губернатор.

Отдельные слова благодарности губернатор сказал в адрес ветеранов отрасли, которые закладывали основы и традиции самарских связистов, много говорилось о современном поколении и о юношах и девушках, которые придут им на смену.

Николай Меркушкин отметил, что традиция отмечать День радио, праздник работников всех отраслей связи, в ПГУТИ — символична.

"Нам сейчас исключительно важно и дальше готовить современные кадры. ПГУТИ — один из ведущих вузов страны. К нам приезжают учиться со всего Поволжья и Урала, чтобы получить качественное образование, которое отвечает всем современным требованиям. Мы гордимся, что вуз расположен в Самаре, и мы готовим кадры и для себя, и для округа, и для страны", — подчеркнул глава региона и добавил, что именно молодежи предстоит двигать телекоммуникации и информационные технологии вперед: "Это наше будущее".

Николай Меркушкин также призвал ветеранов, действующих и будущих связистов, преподавателей действовать сообща.

"Чем теснее вы будете взаимодействовать, чем больше будет преемственности поколений, тем успехи отрасли будут заметнее и существеннее", — сказал он.

Глава региона не обошел вниманием предстоящее празднование 90-летия самарского радио. "Это большое событие в жизни региона. В годы войны здесь была построена самая мощная радиостанция в стране, отсюда люди узнавали вести с фронтов. Самарскому радио есть чем гордиться, есть что вспомнить и есть к чему стремиться".

Главным событием торжества стало вручение флага Самары с лентой "Город трудовой и боевой славы" коллективу Самарского областного радиотелевизионного передающего центра. Знамя губернатор вручил директору ОРТПЦ Дмитрию Калиновскому.

"Наше предприятие всю свою историю было на гребне передовых технологий, — сказал Калиновский. — Во времена Великой Отечественной войны под Куйбышевом была построена крупнейшая в стране радиостанция имени Попова, в 1958-м наши ветераны строили телецентр, в 1979-м мы переходили на цветное телевидение… Сегодня мы уже внедрили, первыми в стране, цифровое телевидение по всей территории Самарской области, а с 2014 года — государственное радиовещание", — сказал он и поблагодарил за губернатора за высокую награду.

Также на вечере были вручены региональные награды. Почетный знак "За труд во благо земли Самарской" получил заслуженный работник связи РФ, ветеран регионального радиовещания Анатолий Степанович Орлов.

"В век цифровых технологий и интернета радио по-прежнему остается средством связи и общения для огромной массы людей. Успехов всем на благо и процветание земли Самарской", — сказал награжденный.

"Мы все с вами жители земли самарской. Давайте вместе поднимем уровень нашей губернии в научном, образовательном и производственном плане еще выше и сделаем наш край еще лучше", — сказал "Заслуженный работник отрасли связи и информатизации Самарской области", главный научный сотрудник Самарского филиала НИИ Радио Юрий Сподобаев.

В профессиональный праздник из рук губернатора работники связи получили почетные грамоты и благодарности. Завершился вечер праздничным концертом.