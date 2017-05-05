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Общество

В ИК-3 осужденные слишком много работали

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В деятельности исправительной колонии №3 (строгого режима для осужденных в первый раз), расположенной в Новокуйбышевске, выявили грубые нарушения трудового законодательства, сообщает прокуратура Самарской области.

Приказом начальника колонии утвержден распорядок дня сидельцев, который предусматривал привлечение их к труду на промышленных объектах колонии свыше 50 часов в неделю, вместо положенных по закону 40 часов.

Прокурор принес протест на этот приказ. Протест рассмотрели и удовлетворили. В итоге распорядок дня осужденных привели в соответствие с требованиями закона, а их трудовые права на нормальную продолжительность рабочего времени были полностью восстановлены.

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