В ИК-3 осужденные слишком много работали

В деятельности исправительной колонии №3 (строгого режима для осужденных в первый раз), расположенной в Новокуйбышевске, выявили грубые нарушения трудового законодательства, сообщает прокуратура Самарской области.

Приказом начальника колонии утвержден распорядок дня сидельцев, который предусматривал привлечение их к труду на промышленных объектах колонии свыше 50 часов в неделю, вместо положенных по закону 40 часов.

Прокурор принес протест на этот приказ. Протест рассмотрели и удовлетворили. В итоге распорядок дня осужденных привели в соответствие с требованиями закона, а их трудовые права на нормальную продолжительность рабочего времени были полностью восстановлены.