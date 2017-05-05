В ИК-3 осужденные слишком много работали

В деятельности исправительной колонии №3 (строгого режима для осужденных в первый раз), расположенной в Новокуйбышевске, выявили грубые нарушения трудового законодательства, сообщает прокуратура Самарской области.
Приказом начальника колонии утвержден распорядок дня сидельцев, который предусматривал привлечение их к труду на промышленных объектах колонии свыше 50 часов в неделю, вместо положенных по закону 40 часов.
Прокурор принес протест на этот приказ. Протест рассмотрели и удовлетворили. В итоге распорядок дня осужденных привели в соответствие с требованиями закона, а их трудовые права на нормальную продолжительность рабочего времени были полностью восстановлены.
Последние комментарии
Только с берега и на поплавок
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Это очень хорошая новость