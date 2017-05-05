Движение на ул. Ново-Садовой в Самаре серьезно осложнило ДТП с двумя иномарками

В пятницу, 5 мая, по предварительным данным в девятом часу вечера на перекрестке ул. Ново-Садовая и пр. Масленникова столкнулись "Форд-Фокус" и "Киа-Спортаж".

По предположениям свидетеля, до столкновения водитель "Форда-Фокус" ехал по ул. Ново-Садовой со стороны ул Николая Панова, а "Киа-Спортаж" двигался во встречном направлении. Машины столкнулись на перекрестке с пр. Масленникова.

Но после ДТП "Форд-Фокус" остановился на своей полосе, серьезно осложнив движение транспорта в направлении пр. Ленина, а "Киа-Спортаж" переехал через бордюр справа по ходу движения и врезался в отбойник, огораживающий трамвайную линию. В результате удара у иномарки сильно деформировалась передняя часть кузова.

Данных о пострадавших нет. На месте происшествия работали инспекторы ГИБДД. Примерно в 22:30 поврежденный "Форд" с дороги убрали и движение по ул. Ново-Садовой восстановилось, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец последствий происшествия.