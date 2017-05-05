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Движение на ул. Ново-Садовой в Самаре серьезно осложнило ДТП с двумя иномарками На спуске в Жигулевске опять произошло массовое ДТП В Красноярском районе при подъеме в гору перевернулся трактор Водитель разбитой под Самарой легковушки врезался в грузовик и сбил пешехода При ДТП под Самарой легковушка ВАЗ превратилась в груду железа

ДТП Происшествия

Движение на ул. Ново-Садовой в Самаре серьезно осложнило ДТП с двумя иномарками

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 5 мая, по предварительным данным в девятом часу вечера на перекрестке ул. Ново-Садовая и пр. Масленникова столкнулись "Форд-Фокус" и "Киа-Спортаж".

По предположениям свидетеля, до столкновения водитель "Форда-Фокус" ехал по ул. Ново-Садовой со стороны ул Николая Панова, а "Киа-Спортаж" двигался во встречном направлении. Машины столкнулись на перекрестке с пр. Масленникова.

Но после ДТП "Форд-Фокус" остановился на своей полосе, серьезно осложнив движение транспорта в направлении пр. Ленина,  а "Киа-Спортаж" переехал через бордюр справа по ходу движения и врезался в отбойник, огораживающий трамвайную линию. В результате удара у иномарки сильно деформировалась передняя часть кузова.

Данных о пострадавших нет. На месте происшествия работали инспекторы ГИБДД. Примерно в 22:30 поврежденный "Форд" с дороги убрали и движение по ул. Ново-Садовой восстановилось, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец последствий происшествия.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

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