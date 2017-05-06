В Красноглинском районе 16 огнеборцев тушили пожар в бытовке

В пятницу, 5 мая, в 14:17 в п. Красная Клинка во 2 квартале горело бытовое помещение на площади 20 м².
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 16 человек личного состава и шести единиц техники.
Возгорание было ликвидировано в 14:35. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора