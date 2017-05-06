В Красноглинском районе 16 огнеборцев тушили пожар в бытовке

В пятницу, 5 мая, в 14:17 в п. Красная Клинка во 2 квартале горело бытовое помещение на площади 20 м².

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 16 человек личного состава и шести единиц техники.

Возгорание было ликвидировано в 14:35. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.