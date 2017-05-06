В Чапаевске мужчина, собиравшийся похитить телефон, вернул его хозяйке, но отобрал у нее деньги

Инцидент произошел возле одного из учебных заведений в Чапаевске. Неизвестный злоумышленник напал на 24-летнюю местную жительницу и потребовал отдать ему сотовый телефон. Потерпевшая передала злоумышленнику мобильное устройство, но мужчина вернул его хозяйке и похитил из сумки девушки денежные средства в размере 760 рублей. После совершения правонарушения мужчина скрылся в ближайших дворах.
О случившемся девушка сразу сообщила в местный отдел полиции и подробно описала злоумышленника. Ориентировка на предполагаемого преступника была направлена всем наружным службам полиции. По указанному в сообщении заявительницы адресу прибыла следственно-оперативная группа и приступила к отработке полученной информации.
В течение 30 минут стражи правопорядка заметили мужчину, подходившего под описание разыскиваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств
В ходе опроса сотрудники органов внутренних дел установили, что мужчина приезжал в Чапаевск на заработки — подрабатывал грузчиком в местных супермаркетах. Злоумышленник сознался в содеянном. Похищенные деньги изъяты.
По данным правоохранителей, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 "Грабеж" Уголовного розыска Российской Федерации. Злоумышленник задержан в административном порядке по ст. 19.3 КоАП РФ, сообщает облГлавк.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...