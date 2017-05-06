В Чапаевске мужчина, собиравшийся похитить телефон, вернул его хозяйке, но отобрал у нее деньги

Инцидент произошел возле одного из учебных заведений в Чапаевске. Неизвестный злоумышленник напал на 24-летнюю местную жительницу и потребовал отдать ему сотовый телефон. Потерпевшая передала злоумышленнику мобильное устройство, но мужчина вернул его хозяйке и похитил из сумки девушки денежные средства в размере 760 рублей. После совершения правонарушения мужчина скрылся в ближайших дворах.

О случившемся девушка сразу сообщила в местный отдел полиции и подробно описала злоумышленника. Ориентировка на предполагаемого преступника была направлена всем наружным службам полиции. По указанному в сообщении заявительницы адресу прибыла следственно-оперативная группа и приступила к отработке полученной информации.

В течение 30 минут стражи правопорядка заметили мужчину, подходившего под описание разыскиваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств

В ходе опроса сотрудники органов внутренних дел установили, что мужчина приезжал в Чапаевск на заработки — подрабатывал грузчиком в местных супермаркетах. Злоумышленник сознался в содеянном. Похищенные деньги изъяты.

По данным правоохранителей, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 "Грабеж" Уголовного розыска Российской Федерации. Злоумышленник задержан в административном порядке по ст. 19.3 КоАП РФ, сообщает облГлавк.