В Сызрани из-за ДТП из трех автомобилей перекрыта ул. Урицкого

В субботу, 6 мая, в Сызрани около 11:30 произошло ДТП, в результате которого оказался заблокирован проезд по ул. Урицкого. У дома № 77 столкнулись УАЗ буханка с прицепом, Lada Priora и автобус ПАЗ, сообщает syzran-small.ru.

Со слов водителя легковушки, он двигался в сторону кольцевой развязки и намеревался повернуть налево к магазину напротив остановки "улица Тимирязева". В это время в него сзади и въехал УАЗ.

От удара Lada врезалась в стоящий в пробке на встречной полосе ПАЗ. В результате ДТП пострадал пассажирка ВАЗа.

Кроме этого, столкнувшиеся машины перегородили проезд. На месте работают сотрудники ГИБДД и "скорая помощь". Другие автомобили вынуждены объезжать место аварии по соседним улицам.