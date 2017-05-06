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В Сызрани из-за ДТП из трех автомобилей перекрыта ул. Урицкого Под Сызранью автоледи с ребенком на KIA Sportage вылетела в кювет Движение на ул. Ново-Садовой в Самаре серьезно осложнило ДТП с двумя иномарками На спуске в Жигулевске опять произошло массовое ДТП В Красноярском районе при подъеме в гору перевернулся трактор

ДТП Происшествия

В Сызрани из-за ДТП из трех автомобилей перекрыта ул. Урицкого

СЫЗРАНЬ. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В субботу, 6 мая, в Сызрани около 11:30 произошло ДТП, в результате которого оказался заблокирован проезд по ул. Урицкого. У дома № 77 столкнулись УАЗ буханка с прицепом, Lada Priora и автобус ПАЗ, сообщает syzran-small.ru.

Со слов водителя легковушки, он двигался в сторону кольцевой развязки и намеревался повернуть налево к магазину напротив остановки "улица Тимирязева". В это время в него сзади и въехал УАЗ.

От удара Lada врезалась в стоящий в пробке на встречной полосе ПАЗ. В результате ДТП пострадал пассажирка ВАЗа.

Кроме этого, столкнувшиеся машины перегородили проезд. На месте работают сотрудники ГИБДД и "скорая помощь". Другие автомобили вынуждены объезжать место аварии по соседним улицам.

Гид потребителя

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Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

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ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

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А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

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