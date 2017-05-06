В Сызрани из-за ДТП из трех автомобилей перекрыта ул. Урицкого

В субботу, 6 мая, в Сызрани около 11:30 произошло ДТП, в результате которого оказался заблокирован проезд по ул. Урицкого. У дома № 77 столкнулись УАЗ буханка с прицепом, Lada Priora и автобус ПАЗ, сообщает syzran-small.ru.
Со слов водителя легковушки, он двигался в сторону кольцевой развязки и намеревался повернуть налево к магазину напротив остановки "улица Тимирязева". В это время в него сзади и въехал УАЗ.
От удара Lada врезалась в стоящий в пробке на встречной полосе ПАЗ. В результате ДТП пострадал пассажирка ВАЗа.
Кроме этого, столкнувшиеся машины перегородили проезд. На месте работают сотрудники ГИБДД и "скорая помощь". Другие автомобили вынуждены объезжать место аварии по соседним улицам.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.