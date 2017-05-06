Курумоч сообщает о задержке рейсов из Москвы и Ираклиона

В субботу, 6 мая, прибытие рейсов из аэропорта Шереметьево (Москва) и из греческого Ираклиона задерживается, сообщает онлайн-табло Курумоча.

Соответственно, рейс Самара - Ираклион, запланированный на 6 мая 13:25, отменен. Пдробности можно узнать на сайте самарского аэропорта.