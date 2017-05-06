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ДТП Происшествия

На мужчину, сбившего в Тольятти пешехода, заведено уголовное дело

ТОЛЬЯТТИ. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано в конце ноября прошлого года на ул. Ботанической в Автозаводском районе города Тольятти.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 40-летний автовладелец двигался со стороны Южного шоссе в направлении ул. Дзержинского. По версии полицейских, водитель проявил невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям, не учел дорожные условия, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, своевременно не принял возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки автомобиля, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего допустил наезд на пешехода. В результате ДТП 61-летний мужчина получил телесные повреждения.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", в отношении предполагаемого виновника аварии возбуждено уголовное дело, сообщает облГлавк.

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Последние комментарии

Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

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