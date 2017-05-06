На мужчину, сбившего в Тольятти пешехода, заведено уголовное дело

Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано в конце ноября прошлого года на ул. Ботанической в Автозаводском районе города Тольятти.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 40-летний автовладелец двигался со стороны Южного шоссе в направлении ул. Дзержинского. По версии полицейских, водитель проявил невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям, не учел дорожные условия, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, своевременно не принял возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки автомобиля, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего допустил наезд на пешехода. В результате ДТП 61-летний мужчина получил телесные повреждения.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", в отношении предполагаемого виновника аварии возбуждено уголовное дело, сообщает облГлавк.