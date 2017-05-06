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Преступления Происшествия

На посту в Зеленовке задержан житель соседнего региона с поддельными документами

ТОЛЬЯТТИ. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во время несения службы на стационарном посту ДПС "Зеленовка", расположенном на 981 км автодороги М-5 "Урал", около с. Зеленовка Ставропольского района инспекторы ДПС остановили машину для проверки документов.

Полицейские усомнились в подлинности предъявленного автомобилистом водительского удостоверения, изъяли документ и направили его на экспертизу.

Исследование показало, что удостоверение действительно имеет признаки подделки. Сотрудники полиции установили, что 58-летний нарушитель проживает в одной из соседних областей и ранее не привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации "Использование заведомо подложного документа", в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных либо обязательных работ или ареста, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

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