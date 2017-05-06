На посту в Зеленовке задержан житель соседнего региона с поддельными документами

Во время несения службы на стационарном посту ДПС "Зеленовка", расположенном на 981 км автодороги М-5 "Урал", около с. Зеленовка Ставропольского района инспекторы ДПС остановили машину для проверки документов.
Полицейские усомнились в подлинности предъявленного автомобилистом водительского удостоверения, изъяли документ и направили его на экспертизу.
Исследование показало, что удостоверение действительно имеет признаки подделки. Сотрудники полиции установили, что 58-летний нарушитель проживает в одной из соседних областей и ранее не привлекался к уголовной ответственности.
В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации "Использование заведомо подложного документа", в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных либо обязательных работ или ареста, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...