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ДТП Происшествия

В Волжском районе водитель легковушки пострадал при столкновении с двумя фурами

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В субботу, 6 января, около 15:20 в Волжском районе Самарской области произошла авария с участием двух грузовых автомобилей и леговушки, пишет 63.ru.

По предварительной версии инспекторов ГИБДД, 31-летний водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя фурами.

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, водитель иномарки выжил, с травмами различной степени тяжести его доставили в больницу. От удара одну из фур развернуло поперек дороги.

Гид потребителя

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Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

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