В Волжском районе водитель легковушки пострадал при столкновении с двумя фурами

В субботу, 6 января, около 15:20 в Волжском районе Самарской области произошла авария с участием двух грузовых автомобилей и леговушки, пишет 63.ru.
По предварительной версии инспекторов ГИБДД, 31-летний водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя фурами.
Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, водитель иномарки выжил, с травмами различной степени тяжести его доставили в больницу. От удара одну из фур развернуло поперек дороги.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.