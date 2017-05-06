В Волжском районе водитель легковушки пострадал при столкновении с двумя фурами

В субботу, 6 января, около 15:20 в Волжском районе Самарской области произошла авария с участием двух грузовых автомобилей и леговушки, пишет 63.ru.

По предварительной версии инспекторов ГИБДД, 31-летний водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя фурами.

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, водитель иномарки выжил, с травмами различной степени тяжести его доставили в больницу. От удара одну из фур развернуло поперек дороги.